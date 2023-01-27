"Да здравствует РФ": отец теннисиста Новака Джоковича позировал с фанатами Путина (видео)

Срджан Джокович позировал с болельщиками после матча его сына и теннисиста из РФ Андреем Рублевым. Один из мужчин появился в кадре с российским флагом, портретом Владимира Путина и в футболке с символом "Z".

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В Австралии Срджан Джокович, отец звезды мирового тениса Новака Джоковича, после матча сына встал рядом с мужчиной с российским флагом, у которого на футболке была нарисована буква "Z". Видеофрагмент опубликован на YouTube-канале Aussie Cossack 26 января.

Срджан Джокович позировал с российскими болельщиками после матча в 1/4 финала Australian Open между его сыном и теннисистом из РФ Андреем Рублевым в среду, 25 января.

Один из болельщиков на кадрах держит российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина. Он одет в футболку с символом "Z" и надписью "Где мы – там Россия". Буква "Z" — это знак, который наносят российские оккупанты белой краской на военную технику, он стал символом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В начале видео мужчина с российским флагом поздравляет Александра Залдастанова – лидеру байкерского клуба "Ночные волки". Это объединения часто называют "ручными байкерами Путина".

"От Мельбурна, Австралия нашим братьям там, в Москве", — сказал болельщик.

В этот момент Срджан Джокович говорит что-то на сербском. Некоторые СМИ перевели это как "Да здравствует Россия", другие сообщили, что Джокович на самом деле сказал "zivejli lyudi" — "ура, ребята" или "до свидания".

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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал запретить Срджану Джоковичу посещать открытый чемпионат Австралии.

"Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Новаку Джоковичу необходимо прояснить свою позицию, важно узнать его мнение о ситуации", — сказал дипломат.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подтвердил, что Австралия поддерживает Украину.

"Мы не хотим, чтобы какая-либо поддержка оказывалась российскому вторжению в Украину, которое оказывает разрушительное воздействие на страну", — заявил он журналистам.

Лидер федеральной оппозиции Питер Даттон назвал инцидент странным.

"Российское наступление продолжается. Честно говоря, все должны пытаться сдержать РФ, а не поощрять президента Путина. Так что поступок Джоковича-старшего — странный", — прокомментировал политик

Сам Срджан Джокович заявил, что финальный матч сына он будет смотреть дома. Новак Джокович говорит, что его отца непреднамеренно втянули в споры о войне с Россией и ситуация "вышла из-под контроля", пишет издание The Age.

Пророссийских болельщиков теннисист назвал "активистами", которые "злоупотребили видео с его отцом".

"Мой отец, вся моя семья и я прошли через несколько войн в 90-е годы. Мы против войны и никогда не поддержим ни насилие, ни войну. Мы знаем, насколько это разрушительно для семей, для людей в любой стране, которые переживают войну", — заявил спортсмен.

Организаторы турнира Australian Open предупредили Новака Джоковича и его отца Срджана о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира. Демонстрация флагов России и Беларуси запрещена на матчах Australian Open из-за жалоб болельщиков из Украины.

Фокус ранее писал, что часть болельщиков на матче Джоковича кричала "Сербия, Россия, Сербия, Россия". Мужчина, который был на трибуне с футболкой с символикой "Z" — это серб Зоран Павлович, в 1970-х он мигрировал в США, писали в Twitter.

Напомним, что 16 января на матч украинки Екатерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой пришли болельщики с российскими флагами и портретами Путина.