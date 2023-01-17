В Австралии запретили флаги России и Беларуси после скандала на теннисном матче

Украинские болельщики обвинили российских фанатов в "насмешках" над украинкой Катериной Бейндл на корте "Мельбурн-парк". По словам некоторых зрителей, им пришлось вызвать полицию и охрану.

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На Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 запретили российские и белорусские. Такое решение организаторов Australian Open последовало после случая во понедельник, 16 января, когда некоторые болельщики на трибунах демонстрировали российский флаг во время матча между украинкой Катериной Бейндл и россиянкой Камиллой Рахимовой. Об этом сообщает Metro.

Украинские болельщики также обвинили российских в "насмешках" над спортсменкой на корте "Мельбурн-парк".

Прежде организаторы чемпионата не препятствовали болельщикам проносить на трибуны российский и белорусский флаги, если это не было связано с какими-либо нарушениями.

По словам некоторых зрителей, им пришлось вызвать полицию и охрану во время матча. Россияне же объяснили, что только лишь подбадривали соотечественницу на крупном теннисном турнире.

Австралийская ассоциация тенниса пообещала провести работу с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить комфортные условия для просмотра матчей.

"Это крайне опасно, война продолжается. Матч проводился на небольшом корте, болельщики были очень близко к теннисистам, ощущалось запугивание", — пояснил украинский болельщик в интервью местным журналистам.

Один из российских зрителей объяснил, что они просто болели за россиянку, потому что, кроме них, ее поддерживала только ее мама.

"Мы не размахиваем нацистскими флагами и флагами ИГИЛ. Это суверенная страна", — заявил он.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко решительно осудил публичное вывешивание российской символики и призвал Австралийскую ассоциацию прибегнуть к политике "нейтрального флага".

В российском посольстве запрет на флаги РФ и Беларуси назвали очередным примером "недопустимой политизации спорта".

После начала масштабного российского вторжения в Украину теннисисты из РФ и Беларуси не могут выступать на соревнованиях под национальными флагами.

На сайтах ATP и WTA и страницах рейтинга флаги рядом с именами российских и белорусских теннисистом заменены белым квадратом.

Напомним, на матч украинской теннисистки в Австралии пришли фанаты с флагами РФ и портретами Путина.

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