В Австралії заборонили прапори Росії та Білорусі після скандалу на тенісному матчі

Українські вболівальники звинуватили російських фанатів у "насмішках" над українкою Катериною Бейндл на корті "Мельбурн-парк". За словами деяких глядачів, їм довелося викликати поліцію та охорону.

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На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 2023 року заборонили російські та білоруські прапори. Таке рішення організаторів Australian Open надійшло у понеділок, 16 січня, коли деякі вболівальники на трибунах демонстрували російський прапор під час матчу між українкою Катериною Бейндл та росіянкою Каміллою Рахімовою. Про це повідомляє Metro.

Українські вболівальники також звинуватили російських у "насмішках" над спортсменкою на корті "Мельбурн-парк".

Попередньо організатори чемпіонату не перешкоджали вболівальникам приносити на трибуни російський та білоруський прапори, якщо це не було пов'язано з будь-якими порушеннями.

За словами деяких глядачів, їм довелося викликати поліцію та охорону під час матчу. Росіяни ж пояснили, що тільки підбадьорювали співвітчизницю на великому тенісному турнірі.

Австралійська асоціація тенісу пообіцяла провести роботу з гравцями та вболівальниками, щоб забезпечити комфортні умови для перегляду матчів.

"Це вкрай небезпечно, війна триває. Матч проводився на невеликому корті, уболівальники були дуже близько до тенісистів, відчувалося залякування", — пояснив український уболівальник в інтерв'ю місцевим журналістам.

Один із російських глядачів пояснив, що вони просто вболівали за росіянку, бо, крім них, її підтримувала лише її мати.

"Ми не розмахуємо нацистськими прапорами та прапорами ІДІЛ. Це суверенна країна", — заявив він.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко рішуче засудив публічне вивішування російської символіки та закликав Австралійську асоціацію вдатися до політики "нейтрального прапора".

У російському посольстві заборону прапорів РФ і Білорусі назвали черговим прикладом "неприпустимої політизації спорту".

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тенісисти з Росії та Білорусі не можуть виступати на змаганнях під національними прапорами.

На сайтах ATP та WTA та сторінках рейтингу прапори поряд з іменами російських та білоруських тенісистів замінені білим квадратом.

Нагадаємо, на матч української тенісистки в Австралії прийшли фанати з прапорами РФ та портретами Путіна.

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