Звезда тенниса Наоми Осака сообщила, что ждет первенца

Четырехкратная победительница турниров Большого шлема сообщила о беременности в соцсетях.

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25-летняя теннисистка Наоми Осака объявила, что ждет первенца и пропустит теннисный сезон 2023 года. Об этом Наоми сообщила всего через несколько дней после того, как четырехкратная чемпионка Большого шлема снялась с Открытого чемпионата Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема на прошлой неделе отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису в этом месяце без официальной причины. Но уже 11 января объявила в Instagram, что ждет своего первого ребенка.

Отец ребенка – американский рэпер Cordae, с которым Осака встречается с 2019 года.

[ + – ] Наоми Осака и ее бойфренд Cordae Фото: Instagram naomiosaka [ + – ] Наоми Осака и ее бойфренд Cordae Фото: Instagram naomiosaka

"Не терпится вернуться на корт, но вот небольшое обновление жизни на 2023 год", — написала спортсменка под снимком УЗИ.

[ + – ] Пост Наоми Осаки в соцсетях

Бывшая первая ракетка мира большую часть своей жизни прожила в Соединенных Штатах, но представляет Японию, страну своего рождения.

Наоми Осака уже пообещала, что вернется на теннисный корт в 2024 году и заявила, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в следующем году.

"Я знаю, что у меня так много интересного в будущем, и я с нетерпением жду, когда мой ребенок посмотрит один из моих матчей и скажет кому-нибудь: "Это моя мама", — написала теннисистка.

Напомним, в 2021 году Наоми Осака стала новым лицом Louis Vuitton.

А недавно украинская теннисистка Элина Свитолина недавно показала фото детской и рассказала о материнстве. Элина в прошлом году родила дочь Скай.