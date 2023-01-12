Зірка тенісу Наомі Осака повідомила, що чекає на первістка

Чотириразова переможниця турнірів Великого шлема повідомила про вагітність у соцмережах.

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25-річна тенісистка Наомі Осака оголосила, що чекає на первістка і пропустить тенісний сезон 2023 року. Про це Наомі повідомила лише за кілька днів після того, як чотириразова чемпіонка Великого шолома знялася з Відкритого чемпіонату Австралії. Про це пише Daily Mail.

Чотириразова чемпіонка турнірів Великого шлема минулого тижня відмовилася від участі у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу цього місяця без офіційної причини. Але вже 11 січня оголосила в Instagram, що чекає на свою першу дитину.

Батько дитини – американський репер Cordae, з яким Осака зустрічається із 2019 року.

[ + – ] Наомі Осака та її бойфренд Cordae Фото: Instagram naomiosaka [ + – ] Наомі Осака та її бойфренд Cordae Фото: Instagram naomiosaka

"Не терпиться повернутися на корт, але невелике оновлення життя на 2023 рік", — написала спортсменка під знімком УЗД.

[ + – ] Пост Наомі Осакі в соцмережах

Колишня перша ракетка світу більшу частину свого життя прожила у Сполучених Штатах, але представляє Японію, країну свого народження.

Наомі Осака вже пообіцяла, що повернеться на тенісний корт у 2024 році і заявила, що візьме участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу наступного року.

"Я знаю, що в мене так багато цікавого в майбутньому, і я з нетерпінням чекаю, коли моя дитина подивиться один із моїх матчів і скаже комусь: "Це моя мама", — написала тенісистка.

Нагадаємо, у 2021 році Наомі Осака стала новою особою Louis Vuitton.

А нещодавно українська тенісистка Еліна Світоліна нещодавно показала фото дитячої та розповіла про материнство. Еліна минулого року народила доньку Скай.