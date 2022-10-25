Еліна Світоліна показала дитячу кімнату та перші фото будинку після народження доньки

Зірка тенісу насолоджується материнством у затишній обстановці свого будинку.

Related video

28-річна українська спортсменка, яка 15 жовтня подарувала своєму чоловікові, французькій зірці тенісу Гаелю Монфісу дочку Скай, показала підписникам, як виглядає дитяча кімната у їхньому будинку, а також поділилася першими фото дівчинки після виписки з лікарні. Все це вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На одному із знімків можна розглянути затишну дитячу кімнату. Вона витримана у пастельних тонах. З меблів у ній – дитяче ліжечко та комод для речей у бежевих тонах. На стінах висять чотири картини з ведмежам на місяці та зірках.

На інших фото спортсменка демонструє ручку дівчинки, букет білих квітів, сніданок, що складається з молока та панкейків.

"Наша затишна неділя вдома", – підписала знімки Світоліна

Нагадаємо, перша ракетка України вийшла заміж за Монфіса 16 липня 2021 року. Церемонія одруження відбулася у Швейцарії, у місті Ньон. Вже у травні цього року Еліна розповіла про вагітність.

За словами Світоліної, з чоловіком у них шлюбний контракт. Українська спортсменка зауважила, що якщо жінка заробляє великі гроші, то треба подбати про фінансову безпеку.