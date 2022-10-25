Элина Свитолина показала детскую и первые фото дома после рождения дочери

Звезда тенниса наслаждается материнством в уютной обстановке своего дома.

Related video

28-летняя украинская спортсменка, которая 15 октября подарила своему мужу, французской звезде тенниса Гаэлю Монфису дочь Скай, показала подписчикам, как выглядит детская комната в их доме, а также поделилась первыми фото девочки после выписки из больницы. Все это она опубликовала на своей странице в Instagram.

На одном из снимков можно рассмотреть уютную детскую комнату. Она выдержана в пастельных тонах. Из мебели в ней – детская кроватка и комод для вещей в бежевых тонах. На стенах висят четыре картины с медвежонком на луне и звездах.

На других фото спортсменка демонстрирует ручку девочки, букет белых цветов, завтрак, состоящий из молока и панкейков.

"Наше уютное воскресенье дома", – подписала снимки Свитолина

Напомним, первая ракетка Украины вышла замуж за Монфиса 16 июля 2021 года. Церемония бракосочетания состоялась в Швейцарии, в городе Ньон. Уже в мае этого года Элина рассказала о беременности.

По словам Свитолиной, с мужем у них составлен брачный контракт. Украинская спортсменка отметила, что если женщина зарабатывает большие деньги, то нужно позаботиться о финансовой безопасности.