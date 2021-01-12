Знаменитая теннисистка Наоми Осака стала новым лицом Louis Vuitton

Японская теннисистка снялась в новой рекламной кампании Louis Vuitton весна-лето 2021

Самая высокооплачиваемая спортсменка в мире и первая ракетка мира 2019 года (сейчас — третья) стала новым лицом Louis Vuitton. 23-летняя Наоми Осака, по мнению директором бренда, будет вдохновлять молодых женщин. Об этом пишет CNN.

Осака продемонстрировала мини-платье, которое отражало любовь теннисистки к ярким цветам и принтам. "Наоми — исключительная женщина, представляющая свое поколение, а также для многих образец для подражания. Ее карьера и убеждения вдохновляют. Я восхищаюсь Наоми, она всегда остается верна себе и не отказывается от своих ценностей", — прокомментировал сотрудничество креативный директор бренда Николя Жескьер.

[ + – ] Наоми Осака и Николя Жескьер

"Помимо тенниса, моя самая сокровенная страсть – это мода, и нет бренда более знакового, чем Louis Vuitton. Для меня большая честь работать с Николя — он дизайнер, которым я давно восхищаюсь, а еще у нас взаимная любовь к японской культуре и стилю. Стать глобальным амбассадором бренда – для меня действительно сбывшаяся мечта", — рассказала Наоми.

Напомним, восхождение Осаки на спортивный Олимп было стремительным. Только прошедшая квалификацию для участия в своем первом турнире Большого шлема в 2016 году, Наоми за два года дважды выиграла Открытый чемпионат США и Открытый чемпионат Австралии.

[ + – ] Наоми Осака/Все фото: Louis Vuitton

В 2020 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.

Также она в 2020 году она заключила сотрудничество с японским лейблом Adeam на Неделе моды в Нью-Йорке, а также отдала дань уважения своему наследию, надевая повязки на голову гаитянского дизайнера Керби Жан-Реймонда, основателя бренда Pyer Moss.