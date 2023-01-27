"Хай живе РФ": батько тенісиста Новака Джоковича позував із фанатами Путіна (відео)

Срджан Джокович позував із уболівальниками після матчу його сина й тенісиста з РФ Андрія Рубльова. Один із чоловіків з'явився на кадрі з російським прапором, портретом Володимира Путіна та у футболці із символом "Z".

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В Австралії Срджан Джокович, батько зірки світового тенісу Новака Джоковича, після матчу сина став поряд із чоловіком з російським прапором, у якого на футболці була намальована буква "Z". Відеофрагмент опубліковано на YouTube-каналі Aussie Cossack 26 січня.

Срджан Джокович позував із російськими вболівальниками після матчу в 1/4 фіналу Australian Open між його сином і тенісистом із РФ Андрієм Рубльовим у середу, 25 січня.

Один із уболівальників на кадрах тримає російський прапор із портретом президента РФ Володимира Путіна. Він одягнений у футболку із символом "Z" і написом "Де ми — там Росія". Літера "Z" — це знак, який наносять російські окупанти білою фарбою на військову техніку, він став символом повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На початку відео чоловік із російським прапором вітає Олександра Залдастанова — лідера байкерського клубу "Нічні вовки". Це об'єднання часто називають "ручними байкерами Путіна".

"Від Мельбурна, Австралія нашим братам там, у Москві", — сказав уболівальник.

У цей момент Срджан Джокович говорить щось сербською. Деякі ЗМІ перевели це як "Хай живе Росія", інші повідомили, що Джокович насправді сказав "zivejli lyudi" — "ура, хлопці" або "до побачення".

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Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав заборонити Срджану Джоковичу відвідувати відкритий чемпіонат Австралії.

"Це неприйнятно, це ганьба для турніру. Мають бути введені санкції. Новаку Джоковичу необхідно прояснити свою позицію, важливо дізнатися про його думку про ситуацію", — сказав дипломат.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підтвердив, що Австралія підтримує Україну.

"Ми не хочемо, щоб будь-яка підтримка надавалася російському вторгненню в Україну, яке має руйнівний уплив на країну", — заявив він журналістам.

Лідер федеральної опозиції Пітер Даттон назвав інцидент дивним.

"Російський наступ триває. Чесно кажучи, всі мають намагатися стримати РФ, а не заохочувати президента Путіна. Тож вчинок Джоковича-старшого дивний", — прокоментував політик.

Сам Срджан Джокович заявив, що фінальний матч сина він дивитиметься вдома. Новак Джокович каже, що його батька ненавмисно втягнули в суперечки про війну з Росією, і ситуація "вийшла з-під контролю", пише видання The Age.

Проросійських уболівальників тенісист назвав "активістами", які "зловживали відео з його батьком".

"Мій батько, вся моя сім'я та я пройшли через кілька воєн у 90-ті роки. Ми проти війни та ніколи не підтримаємо ні насильство, ні війну. Ми знаємо, наскільки це руйнівно для сімей, для людей у будь-якій країні, які переживають війну", — заявив спортсмен.

Організатори турніру Australian Open попередили Новака Джоковича та його батька Срджана про неприпустимість просування політичних поглядів під час турніру. Демонстрація прапорів Росії та Білорусі заборонена на матчах Australian Open через скарги вболівальників із України.

Фокус раніше писав, що частина уболівальників на матчі Джоковича кричала "Сербія, Росія, Сербія, Росія". Чоловік, який був на трибуні з футболкою із символікою "Z" — це серб Зоран Павлович, у 1970-х він мігрував у США, писали у Twitter.

Нагадаємо, що 16 січня на матч українки Катерини Байндль і росіянки Камілли Рахімової прийшли вболівальники з російськими прапорами та портретами Путіна.