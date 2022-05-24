Сербский теннисист Джокович осудил "Уимблдон" за бан россиян и белорусов

Первая ракетка мира ничего не сказал об агрессии России в Украине, а также отметил, что поддерживает решение о снятии рейтинговых очков за "Уимблдон" в нынешнем году.

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Теннисные организации ATP и WTA приняли справедливое решение лишить "Уимблдон" рейтинговых очков в 2022 году, считает сербский теннисист Новак Джокович. Об этом сообщает информационное агентство CNN.

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Выступая перед журналистами на пресс-конференции во время теннисного турнира "Ролан Гаррос" в Париже, Джокович отметил, что приветствует решение о введении санкции по отношению к организаторам "Уимблдона".

"В целом я рад, что игроки собрались вместе и показали на турнире Большого шлема, что когда происходит ошибка, мы должны показать, что будут какие-то последствия", — сказал Джокович.

Он также четко прояснил, что выступает против решения Всеанглийской ассоциации лаун-тенниса, которая отвечает за организацию и проведение "Уимблдона".

"Я думаю, что это было неправильным решением. Я его совсем не поддерживаю. Но в настоящее время это деликатный вопрос, и любое ваше решение вызовет много конфликтов", — заявил Новак Джокович.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) заявил в пятницу, что поддерживает свое решение. В апреле организаторы "Уимблдона" заявили, что россияне и белорусы не будут допущены к участию в турнире этого года.

В заявлении AELTC говорится, что он по-прежнему не желает мириться с тем, чтобы успех или участие в Уимблдоне использовались в интересах пропагандистской машины российского режима, который через свои строго контролируемые государственные СМИ имеет общепризнанную историю использования спортивных успехов для поддержки триумфальное повествование русскому народу.

"Поэтому мы хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF по снятию рейтинговых очков с Чемпионата. Мы считаем эти решения непропорциональными в контексте исключительных и экстремальных обстоятельств этой ситуации и положения. Мы оказались в ситуации и нанесли ущерб всем игрокам, которые соревнуются в Туре", — говорится в заявлении.

Ранее Фокус рассказывал о скандале в мировом теннисе: мужская и женская профильные организации ATP и WTA приняли решение не начислять рейтинговые очки игрокам за участие в "Уимблдоне". В главных теннисных организациях мира это решение мотивировали борьбой с дискриминацией по национальному признаку. Это решение осудили украинские теннисисты Александр Долгополов и Сергей Стаховский.