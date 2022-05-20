Скандал в теннисе: ATP и WTA заступились за россиян и белорусов

Главные мировые теннисные организации вступили в конфликт с организаторами "Уимблдона", который запретил участвовать в турнире теннисистам из России и Беларуси.

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Руководство ключевых теннисных организаций ATP (мужской тур) и WTA (женский тур) осудили решение организаторов "Уимблдона" не допускать к соревнованиям теннисистов из России и Беларуси. Соответствующие заявления появились на официальных сайтах организаций.

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Теннисные организации, отвечающие за рейтинги игроков, в своих заявлениях объявили, что не будут насчитывать рейтинговые баллы за "Уимблдон-2022" и в то же время, спишут очки со всех игроков, принимавших участие в "Уимблдоне-2021", как и предусмотрено регламентом.

В ATP обвинили "Уимблдон" в дискриминации спортсменов по национальному признаку, мотивируя этим свое решение не начислять рейтинговые баллы за лондонский турнир в этом году.

"Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего Тура. Решение "Уимблдона" запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах. В отсутствие изменения обстоятельств мы с большим сожалением и нежеланием видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год", — говорится на официальном сайте ATP.

В похожем ключе высказались и в WTA, однако в организации осудили военное вторжение России в Украину и назвали происходящие зверства в нашей стране ужасными.

"Почти 50 лет назад WTA была основана на фундаментальном принципе, согласно которому все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации. WTA считает, что отдельные спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, не должны подвергаться наказанию или препятствовать участию в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран.

Недавние решения, принятые Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC) и Ассоциацией лаун-тенниса (LTA) о запрете спортсменам участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах Великобритании, нарушают этот фундаментальный принцип, который четко воплощен в правилах WTA: Правила Большого шлема и соглашение WTA с турнирами Большого шлема", — сказано в заявлении на официальном сайте WTA.

Реакция украинских теннисистов

На это решение уже отреагировали двое украинцев, недавно завершивших игровую карьеру. Сергей Стаховский, который сейчас служит в ВСУ, отметил, что теннисные организации сочувствуют российским оккупантам.

"Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением. Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков и убийц… Но мне кажется, что даже моим товарищам-игрокам жалко захватчиков и коллаборационистов из России и Беларуси. Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с четким сообщением об осуждении вторжения в Украину. Позорный день для тенниса", — написал Стаховский на своей странице в Twitter.

В похоже ключе высказался и Александр Долгополов, отметив, что таким решением WTA и ATP порадовали российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Отличная работа ATP и WTA, вы осчастливили пропагандиста России номер один тем, что забрали очки у "Уимблдона". Наверное, эта новость обойдет и всю остальную российскую пропаганду. Очень плохое решение. Нельзя сидеть на 2 стульях", — написал Долгополов.

Отметим, что в случае списания очков за прошлогодний розыгрыш "Уимблдона", его прошлогодний победитель и первая ракетка мира Новак Джокович потеряет 2000 рейтинговых очков. На данный момент он возглавляет мировой рейтинг, имея в активе 8660 очков. Теперь Джокович не сможет их защитить, а в случае потери у него останется 6660 пунктов. У идущего на втором месте Даниила Медведева из России — 7980 баллов. Он автоматически возглавит мировой рейтинг после "Уимблдона".

Напомним, ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса запретил российским и белорусским теннисистам играть на "Уимблдоне-2022".