Всем теннисистам из РФ и Беларуси запретят выступать на Уимблдоне

Эти планы были озвучены высокопоставленным чиновником, который говорил на условиях анонимности

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Официальные лица Уимблдона уже вскоре должны были объявить о запрете российским и белорусским игрокам участвовать в турнире этого года из-за вторжения России в Украину и поддержки войны Беларусью. Об этом сообщает NYtimes.

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Эта информация на условиях анонимности была подтверждена неким высокопоставленным теннисным чиновником.

Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, должен начаться в конце июня.

Это решение исключит ряд игроков с высоким рейтингом. Четверо российских теннисистов входят в тридцатку лучших игроков, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев, который является действующим чемпионом US Open среди мужчин в одиночном разряде. Также в топ-40 входят пять россиянок, в том числе Анастасия Павлюченкова, занимающая 15-е место.

Арина Соболенко из Беларуси занимает 4-е место и в прошлом году была полуфиналисткой Уимблдона. Ее соотечественница Виктория Азаренко сейчас занимает 18-ю позицию.

В феврале ВС РФ российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в командных соревнованиях Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинга, которые выиграли российские команды в 2021 году. Семь руководящих органов этого вида спорта объявили этот запрет коллективно с 1 марта. Были отменены мужские и женские гастрольные мероприятия в Москве в конце этого сезона, а также ряд мероприятий более низкого уровня в России и Беларуси. Международная федерация тенниса также объявила об отстранении Федерации тенниса России и Белорусской федерации тенниса от членства в I.T.F.

Но российским и белорусским игрокам было разрешено продолжать участвовать в профессиональных турнирах индивидуально, без какой-либо национальной идентификации.

Но звучали призывы к полному запрету на из участие в турнирах.

Думаю, это просто вопрос времени. Я не принимаю решение, но думаю, им стоит запретить играть. Это не может быть просто санкцией на 90 процентов", — отметила Ольга Савчук, капитан украинской команды Кубка Билли Джин Кинга.

Ранее организаторы ряда теннисных турниров сообщали о том, что не будут запрещать участвовать российским и белорусским спортсменам. Но Уимблдон вполне может стать первым, который исключит теннисистов из РФ и Беларуси. Последний раз это происходило во времена Второй мировой войны, когда спортсменам из Германии, Японии и некоторых других стран не разрешалось участвовать в турнире.