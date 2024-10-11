Легендарный теннисист Рафаэль Надаль заявил о завершении карьеры

38-летний спортсмен повесит ракетку на гвоздь после Кубка Дэвиса в следующем месяце.

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Коллеги-теннисисты знаменитого испанского спортсмена Рафаэля Надаля, заявили, что он был и остается вдохновляющим примером для подражания. Испанец заявил, что завершает свою впечатляющую 23-летнюю карьеру. Об этом пишет Reuters.

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Имея на счету 22 титула Большого шлема, включая рекордные 14 на "Ролан Гаррос", где он был практически непобедим, 38-летний Надаль заявил, что он смирился со своим решением повесить ракетку на гвоздь после Кубка Дэвиса в следующем месяце.

Надаль четырежды выигрывал Кубок Дэвиса, и теперь он сыграет вместе со своим учеником Карлосом Алькарасом, легендарным "принцем тенниса" и действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции, готовым унаследовать корону от "Короля грунта", как прозвали Рафаэля.

В детстве Алькарас наблюдал за Надалем и был благодарен за уникальный шанс сыграть с ним на Олимпиаде в Париже в этом году. Матч проходил на стадионе "Ролан Гаррос".

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас

"Я не мог поверить, когда увидел это… Было трудно это принять. Я был немного в шоке", — сказал Алькарас журналистам на турнире Shanghai Masters. Он сказал, что был шокирован решением наставника уйти на пенсию.

"Это действительно тяжелая новость для всех, а для меня еще тяжелее. Он был моим кумиром с тех пор, как я начал играть в теннис. Я равняюсь на него. Благодаря ему, я действительно хотел стать профессиональным теннисистом. Я постараюсь как можно больше наслаждаться его игрой и наслаждаться временем, проведенным с ним, насколько это возможно", — признался Алькарас.

Его соперник по "большой тройке" Новак Джокович сыграл с Надалем 60 матчей, одержав 31 победу, и серб сказал, что величайшим достижением Надаля стало то, что он вдохновил миллионы детей заняться этим видом спорта.

Первая ракетка мира Янник Синнер сказал, что заявление Надаля стало для него шоком, но он рад, что успел познакомиться с ним на корте. И он стал для него примером.

Онс Жабер и Мария Саккари поблагодарили Надаля за вдохновение, а также 20-летняя американка Коко Гауфф, которая еще не родилась, когда он стал профессионалом.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Но, пожалуй, ни один игрок не видел лучших сторон Надаля больше, чем великий швейцарец Роджер Федерер, когда эти двое создали эпическое соперничество на всех покрытиях, поднявшее этот вид спорта на "стратосферный уровень".

Хотя они были вечными соперниками на корте, за его пределами они были близкими друзьями, и два года назад Надаль объединился с Федерером в последнем матче своей карьеры на Кубке Лейвера.

Напомним, в 2019 году Рафаэль Надаль женился. Спортсмен был настолько занят карьерой, что обеспокоенная сестра взяла его судьбу в свои руки и повторно познакомила теннисную звезду с подругой его детства. В 2022 году Надаль стал отцом.