Легендарний тенісист Рафаель Надаль заявив про завершення кар'єри

38-річний спортсмен повісить ракетку на цвях після Кубка Девіса наступного місяця.

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Колеги-тенісисти знаменитого іспанського спортсмена Рафаеля Надаля, заявили, що він був і залишається прикладом для наслідування. Іспанець заявив, що завершує свою приголомшливу 23-річну кар'єру. Про це пише Reuters.

Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри

Маючи на рахунку 22 титули Великого шолома, включно з рекордними 14 на "Ролан Гаррос", де він був практично непереможним, 38-річний Надаль заявив, що він змирився зі своїм рішенням повісити ракетку на цвях після Кубка Девіса наступного місяця.

Надаль чотири рази вигравав Кубок Девіса і тепер він зіграє разом зі своїм учнем Карлосом Алькарасом, легендарним "принцом тенісу" і чинним чемпіоном Відкритого чемпіонату Франції, готовим успадкувати корону від "Короля ґрунту", як прозвали Рафаеля.

У дитинстві Алькарас спостерігав за Надалем і був вдячний за унікальний шанс зіграти з ним на Олімпіаді в Парижі цього року. Матч відбувався на стадіоні "Ролан Гаррос".

Рафаель Надаль і Карлос Алькарас

"Я не міг повірити, коли побачив це... Було важко це прийняти. Я був трохи шокований", — сказав Алькарас журналістам на турнірі Shanghai Masters. Він сказав, що був шокований рішенням наставника піти на пенсію.

"Це дійсно важка новина для всіх, а для мене ще важча. Він був моїм кумиром відтоді, як я почав грати в теніс. Я рівняюся на нього. Завдяки йому я дійсно хотів стати професійним тенісистом. Я постараюся якомога більше насолоджуватися його грою і насолоджуватися часом, проведеним із ним, наскільки це можливо", — зізнався Алькарас.

Його суперник по "великій трійці" Новак Джокович зіграв з Надалем 60 матчів, здобувши 31 перемогу, і серб сказав, що найбільшим досягненням Надаля стало те, що він надихнув мільйони дітей зайнятися цим видом спорту.

Перша ракетка світу Яннік Сіннер сказав, що заява Надаля стала для нього шоком, але він радий, що встиг познайомитися з ним на корті. І він став для нього прикладом.

Онс Жабер і Марія Саккарі подякували Надалю за натхнення, а також 20-річна американка Коко Гауфф, яка ще не народилася, коли він став професіоналом.

Рафаель Надаль Фото: Getty Images

Але, мабуть, жоден гравець не бачив найкращих сторін Надаля більше, ніж великий швейцарець Роджер Федерер, коли ці двоє створили епічне суперництво на всіх покриттях, що підняло цей вид спорту на "стратосферний рівень".

Хоча вони були вічними суперниками на корті, за його межами вони були близькими друзями і два роки тому Надаль об'єднався з Федерером в останньому матчі своєї кар'єри на Кубку Лейвера.

Нагадаємо, у 2019 році Рафаель Надаль одружився. Спортсмен був настільки зайнятий кар'єрою, що занепокоєна сестра взяла його долю у свої руки і повторно познайомила тенісну зірку з подругою його дитинства. У 2022 році Надаль став батьком.