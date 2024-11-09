Суд запретил женщине входить в комнату брата, чтобы убраться там против его воли

История конфликта, который обострялся годами, началась с того, что сестра стала врываться в комнату брата, чтобы убираться, игнорируя его просьбы о личном пространстве.

Сингапурский семейный суд вынес необычное решение по делу о конфликте между братом и сестрой, вызванном ночной уборкой. Женщина, которая, как утверждается, регулярно приходила в комнату своего взрослого брата ночью для уборки, получила частичный судебный запрет на посещение его комнаты. Она также охранный ордер против брата, которого обвинила в нападении. Об этом пишет Oddity Central.

31 октября семейный суд постановил выдать взаимные охранные приказы: один — на защиту женщины от физического насилия со стороны брата, другой — на запрет ей доступа в его комнату. Судья указал, что сестре необходимо уважать личное пространство брата, даже если ее действия были продиктованы заботой.

Третий брат пояснил, что конфликт тянулся много лет. Он добавил, что сестра заходила в комнату сначала в девять вечера, а затем стала приходить все позже, оставаясь порой до четырех утра. Этот график стал серьезным источником напряжения для всей семьи. Мужчина отметил, что его брат часто спешил домой только ради того, чтобы запереть дверь, но это не всегда помогало, так как сестра порой находила различные способы, чтобы попасть внутрь.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Сестра в суде пояснила, что ее регулярные ночные уборки были продиктованы тем, что брат совсем не следит за чистотой.

"После 40 лет он даже пальцем не пошевелит, чтобы убраться", — заявила она, подчеркивая, что считает свои действия необходимыми.

Ее поведение, по ее словам, продиктовано привычкой соблюдать чистоту и графиком, который она считает для себя удобным. Женщина заявила, что у нее нет намерения подстраиваться под расписание брата, так как уборку она делает по своему свободному времени и подчеркивает, что не является для него "работницей" или "горничной".

В ответ на запрос суда об обязательном соблюдении приказа женщина сказала, что не считает себя обязанной его выполнять, так как квартира принадлежит их отцу. Она предложила брату покинуть помещение, если ему не нравится ее присутствие. Судья подчеркнул, что нарушение приказа будет рассматриваться как уголовное преступление и может повлечь за собой штраф или даже тюремное заключение.

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