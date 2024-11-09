Суд заборонив жінці входити в кімнату брата, щоб прибратися там проти його волі

Історія конфлікту, який загострювався роками, почалася з того, що сестра почала вриватися в кімнату брата, щоб прибирати, ігноруючи його прохання про особистий простір.

Сінгапурський сімейний суд виніс незвичайне рішення у справі про конфлікт між братом і сестрою, викликаний нічним прибиранням. Жінка, яка, як стверджується, регулярно приходила в кімнату свого дорослого брата вночі для прибирання, отримала часткову судову заборону на відвідування його кімнати. Вона також має охоронний ордер проти брата, якого звинуватила в нападі. Про це пише Oddity Central.

31 жовтня сімейний суд постановив видати взаємні охоронні накази: один — на захист жінки від фізичного насильства з боку брата, інший — на заборону їй доступу до його кімнати. Суддя вказав, що сестрі необхідно поважати особистий простір брата, навіть якщо її дії були продиктовані турботою.

Третій брат пояснив, що конфлікт тягнувся багато років. Він додав, що сестра заходила в кімнату спочатку о дев'ятій вечора, а потім почала приходити дедалі пізніше, залишаючись часом до четвертої ранку. Цей графік став серйозним джерелом напруги для всієї родини. Чоловік зазначив, що його брат часто поспішав додому тільки заради того, щоб замкнути двері, але це не завжди допомагало, оскільки сестра часом знаходила різні способи, щоб потрапити всередину.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Сестра в суді пояснила, що її регулярні нічні прибирання були продиктовані тим, що брат зовсім не стежить за чистотою.

"Після 40 років він навіть пальцем не поворухне, щоб забратися", — заявила вона, підкреслюючи, що вважає свої дії необхідними.

Її поведінка, за її словами, продиктована звичкою дотримуватися чистоти й графіком, який вона вважає для себе зручним. Жінка заявила, що не має наміру підлаштовуватися під розклад брата, адже прибирання вона робить у свій вільний час і наголошує, що не є для нього "працівницею" чи "покоївкою".

У відповідь на запит суду про обов'язкове дотримання наказу жінка сказала, що не вважає себе зобов'язаною його виконувати, оскільки квартира належить їхньому батькові. Вона запропонувала братові покинути приміщення, якщо йому не подобається її присутність. Суддя наголосив, що порушення наказу розглядатиметься як кримінальний злочин і може призвести до штрафу або навіть тюремного ув'язнення.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік без відома дружини назвав сина на честь начальниці. Мати дитини підозрює, що за вибором імені може ховатися особиста прихильність чоловіка до керівниці або навіть роман.

Також стало відомо, що невинний чоловік провів 10 років за ґратами й відсудив компенсацію в $38 млн. Раяна Фергюсона засудили після неправдивих свідчень його друга.