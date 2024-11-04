"Не помилка і не випадковість": чоловік без відома дружини назвав сина на честь начальниці

Мати дитини підозрює, що за вибором імені може ховатися особиста прихильність чоловіка до очільниці або навіть роман.

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31-річна мешканка США збирається розлучитися з чоловіком після того, як дізналася, що він зареєстрував їхнього новонародженого сина під ім'ям начальниці, замість імені, про яке пара спочатку домовилася. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Жінка, обурена вчинком чоловіка, розповіла, що вони вирішили назвати дитину на честь дідуся-ветерана. Однак, отримавши свідоцтво про народження, мати була шокована, виявивши інше ім'я.

"Коли я відкрила конверт і побачила ім'я, то подумала, що сталася помилка, але на документах були наші дані. Тож це не помилка і не випадковість. Ім'я, зареєстроване у свідоцтві про народження, було прізвищем його начальниці, яка теж жінка", — написала вона.

Американка зізналася, що після п'яти років шлюбу цей вчинок підірвав її довіру до чоловіка, і тепер вона планує подати на розлучення. Хоча її молодша сестра радить не робити поспішних висновків, жінка підозрює, що за цим може ховатися особиста прихильність чоловіка до начальниці або навіть роман.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

На форумі розгорілося обговорення: деякі користувачі радили жінці вимагати від чоловіка пояснень і негайно змінити ім'я дитини. Інші поділилися, що зміна імені протягом перших кількох місяців — досить проста процедура, яка може обійтися в 15-50 доларів.

"Зверніться до відділу реєстрації актів, поки ім'я ще можна змінити без звернення до суду", — запропонував один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що американський бізнесмен розлютив сусідів, побудувавши своєму синові трасу для перегонів. Чарльз Сіперко зазначив, що трек коштував понад 100 000 доларів. Він облаштований на приватній території, огородженій деревами і чагарником, щоб звести шум до мінімуму, але сусіди все одно не задоволені.

Також стало відомо, що люди скаржаться на "сусідів із пекла", через яких хворіють їхні діти. Місцеві жителі кажуть, що сміття приваблює щурів і створює серйозні ризики для здоров'я дітей, чимало з яких уже скаржаться на нездужання.