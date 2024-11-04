"Не ошибка и не случайность": мужчина без ведома жены назвал сына в честь начальницы

Мать ребенка подозревает, что за выбором имени может скрываться личная привязанность мужа к руководительнице или даже роман.

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31-летняя жительница США собирается развестись с супругом после того, как узнала, что он зарегистрировал их новорожденного сына под именем начальницы, вместо имени, о котором пара изначально договорилась. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

Женщина, возмущенная поступком мужа, рассказала, что они решили назвать ребенка в честь дедушки-ветерана. Однако, получив свидетельство о рождении, мать была шокирована, обнаружив другое имя.

"Когда я открыла конверт и увидела имя, то подумала, что произошла ошибка, но на документах были наши данные. Так что это не ошибка и не случайность. Имя, зарегистрированное в свидетельстве о рождении, было фамилией его начальницы, которая тоже женщина", — написала она.

Американка призналась, что после пяти лет брака этот поступок подорвал ее доверие к мужу, и теперь она планирует подать на развод. Хотя ее младшая сестра советует не делать поспешных выводов, женщина подозревает, что за этим может скрываться личная привязанность мужа к начальнице или даже роман.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

На форуме разгорелось обсуждение: некоторые пользователи советовали женщине потребовать от мужа объяснений и немедленно изменить имя ребенка. Другие поделились, что смена имени в течение первых нескольких месяцев — достаточно простая процедура, которая может обойтись в 15-50 долларов.

"Обратитесь в отдел регистрации актов, пока имя еще можно изменить без обращения в суд", — предложил один из комментаторов.

Ранее Фокус сообщал, что американский бизнесмен разозлил соседей, построив своему сыну трассу для гонок. Чарльз Сиперко отметил, что трек стоил более 100 000 долларов. Он обустроен на частной территории, огражденной деревьями и кустарником, чтобы свести шум к минимуму, но соседи все равно не довольны.

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