Усім тенісистам із РФ і Білорусі заборонять виступати на Вімблдоні

Ці плани були озвучені високопосадовцем, який говорив на умовах анонімності.

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Офіційні особи Вімблдона вже незабаром мали оголосити про заборону російським і білоруським гравцям брати участь у цьогорічному турнірі через вторгнення Росії в Україну та підтримку війни Білоруссю. Про це повідомляє NYtimes.

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Ця інформація на умовах анонімності була підтверджена високопоставленим тенісним чиновником.

Вімблдон, один із чотирьох турнірів Великого шолома, має розпочатися наприкінці червня.

Це рішення виключить низку гравців із високим рейтингом. Четверо російських тенісистів входять до тридцятки найкращих гравців, у тому числі друга ракетка світу Данило Медведєв, який є чинним чемпіоном US Open серед чоловіків в одиночному розряді. Також до топ-40 входять п'ять росіянок, зокрема Анастасія Павлюченкова, яка займає 15-те місце.

Аріна Соболенко з Білорусі посідає 4-е місце та минулого року була півфіналісткою Вімблдону. Її співвітчизниця Вікторія Азаренко зараз займає 18 позицію.

У лютому ЗС РФ російським і білоруським тенісистам заборонили брати участь у командних змаганнях Кубка Девіса та Кубка Біллі Джин Кінга, які виграли російські команди у 2021 році. Семеро керівних органів цього виду спорту оголосили цю заборону колективно з 1 березня. Було скасовано чоловічі та жіночі гастрольні заходи в Москві наприкінці цього сезону, а також низку заходів нижчого рівня в Росії та Білорусі. Міжнародна федерація тенісу також оголосила про усунення Федерації тенісу Росії та Білоруської федерації тенісу від членства в ITF.

Але російським і білоруським гравцям було дозволено продовжувати брати участь у професійних турнірах індивідуально, без будь-якої національної ідентифікації.

Проте звучали заклики до повної заборони на участь у турнірах.

"Думаю, це просто питання часу. Я не ухвалюю рішення, але думаю, їм варто заборонити грати. Це не може бути просто санкцією на 90 відсотків", — зауважила Ольга Савчук, капітанка української команди Кубка Біллі Джин Кінга.

Раніше організатори низки тенісних турнірів повідомляли про те, що не заборонятимуть брати участь російським і білоруським спортсменам. Але Вімблдон цілком може стати першим, який виключить тенісистів із РФ і Білорусі. Востаннє це відбувалося за часів Другої світової війни, коли спортсменам із Німеччини, Японії та деяких інших країн не дозволялося брати участь у турнірі.