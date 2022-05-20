Скандал у тенісі: ATP та WTA заступилися за росіян та білорусів

Головні світові тенісні організації вступили в конфлікт з організаторами "Вімблдону", який заборонив брати участь у турнірі тенісистам із Росії та Білорусі.

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Керівництво ключових тенісних організацій ATP (чоловічий тур) та WTA (жіночий тур) засудили рішення організаторів "Вімблдону" не допускати до змагань тенісистів із Росії та Білорусі. Відповідні заяви з’явилися на офіційних сайтах організацій.

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Тенісні організації, що відповідають за рейтинги гравців, у своїх заявах оголосили, що не нараховуватимуть рейтингові бали за "Вімблдон-2022" і водночас спишуть очки з усіх гравців, які брали участь у "Вімблдоні-2021", як і передбачено регламентом.

В ATP звинуватили "Вімблдон" у дискримінації спортсменів за національною ознакою, мотивуючи цим своє рішення не нараховувати рейтингові бали за цьогорічний лондонський турнір.

"Можливість для гравців будь-якої національності брати участь у турнірах на основі заслуг і без дискримінації має основне значення для нашого Туру. Рішення "Вімблдону" заборонити російським та білоруським гравцям змагатися у Великій Британії цього літа підриває цей принцип і цілісність рейтингової системи ATP. Це також суперечить нашій угоді про рейтинги. За відсутності зміни обставин ми з великим жалем і небажанням бачимо іншого виходу, крім як прибрати рейтингові очки ATP з Вімблдону на 2022 рік", — йдеться на офіційному сайті ATP.

У схожому ключі висловилися і в WTA, проте в організації засудили воєнне вторгнення Росії в Україну і назвали звірства, що відбуваються в нашій країні, жахливими.

"Майже 50 років тому WTA заснували на фундаментальному принципі, згідно з яким усі гравці мають рівні можливості змагатися на основі заслуг і без дискримінації. WTA вважає, що деякі спортсмени, які беруть участь в деяких видах спорту, не повинні зазнавати покарання або перешкоджати участі у змаганнях лише через їхню національність або рішення, прийняті урядами їхніх країн.

Нещодавні рішення, прийняті Всеанглійським клубом лаун-тенісу (AELTC) та Асоціацією лаун-тенісу (LTA) про заборону спортсменам брати участь у майбутніх змаганнях на трав'яних кортах Великобританії, порушують цей фундаментальний принцип, який чітко втілений у правилах WTA: Правила Великого шлему з Турнірами Великого шлему", — сказано в заяві на офіційному сайті WTA.

Реакція українських тенісистів

На це рішення вже відреагували двоє українців, які нещодавно завершили ігрову кар'єру. Сергій Стаховський, який зараз служить у ЗСУ, зазначив, що тенісні організації співчувають російським окупантам.

"Сказати, що я розчарований в ATP, було б применшенням. Ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік загарбників та вбивць... Але мені здається, що навіть моїм товаришам-гравцям шкода загарбників та колабораціоністів із Росії та Білорусі. Гравці, які за 85 днів так і не змогли виступити з чітким повідомленням про засудження вторгнення в Україну. Ганебний день для тенісу", — написав Стаховський на своїй сторінці у Twitter.

У схожому ключі висловився й Олександр Долгополов, зазначивши, що таким рішенням WTA та ATP порадували російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Чудова робота ATP і WTA, ви ощасливили пропагандиста Росії номер один тим, що забрали очки у "Вімблдону". Напевно, ця новина омине і всю решту російської пропаганди. Дуже погане рішення. Не можна сидіти на 2 стільцях", — написав Долгополов.

Зазначимо, що в разі списання очок за тогорічний розіграш "Вімблдону", його торішній переможець та перша ракетка світу Новак Джокович втратить 2000 рейтингових очок. Наразі він очолює світовий рейтинг, маючи в активі 8660 очок. Тепер Джокович не зможе їх захистити, а в разі втрати в нього залишиться 6660 пунктів. У Данила Медведєва, який йде на другому місці, з Росії — 7980 балів. Він автоматично очолить світовий рейтинг після "Вімблдону".

Нагадаємо, раніше Всеанглійський клуб лаун-тенісу заборонив російським та білоруським тенісистам грати на "Вімблдоні-2022".