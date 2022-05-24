Сербський тенісист Джокович засудив "Вімблдон" за бан росіян та білорусів

Перша ракетка світу нічого не сказала про агресію Росії в Україні, а також зазначив, що підтримує рішення про зняття рейтингових очок за "Вімблдон" цього року.

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Тенісні організації ATP та WTA ухвалили справедливе рішення позбавити "Вімблдон" рейтингових очок у 2022 році, вважає сербський тенісист Новак Джокович. Про це повідомляє інформаційне агентство CNN.

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Виступаючи перед журналістами на пресконференції під час тенісного турніру "Ролан Гаррос" у Парижі, Джокович зазначив, що вітає рішення про запровадження санкції щодо організаторів "Вімблдону".

"Загалом я радий, що гравці зібралися разом і показали на турнірі Великого шолома, що коли відбувається помилка, ми маємо показати, що будуть якісь наслідки", — сказав Джокович.

Він також чітко прояснив, що виступає проти рішення Всеанглійської асоціації лаун-тенісу, яка відповідає за організацію та проведення "Вімблдону".

"Я думаю, що це було неправильним рішенням. Я його зовсім не підтримую. Але зараз це делікатне питання, і будь-яке ваше рішення викличе багато конфліктів", — заявив Новак Джокович.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу (AELTC) заявив у п'ятницю, що підтримує своє рішення. У квітні організатори "Вімблдону" заявили, що росіяни та білоруси не будуть допущені до участі у цьогорічному турнірі.

У заяві AELTC говориться, що він, як і раніше, не бажає миритися з тим, щоб успіх або участь у Вімблдоні використовувалися на користь пропагандистської машини російського режиму, який через свої строго контрольовані державні ЗМІ має загальновизнану історію використання спортивних успіхів для підтримки тріумфальної розповіді російському народу.

"Тому ми хочемо висловити наше глибоке розчарування у зв'язку з рішеннями, прийнятими ATP, WTA та ITF щодо зняття рейтингових очок з Чемпіонату. Ми вважаємо ці рішення непропорційними у контексті виняткових та екстремальних обставин цієї ситуації та становища. Ми опинилися в ситуації та завдали шкоди всім гравцям, які змагаються у Турі", — йдеться у заяві.

Раніше Фокус розповідав про скандал у світовому тенісі: чоловіча та жіноча профільні організації ATP та WTA вирішили не нараховувати рейтингові очки гравцям за участь у "Вімблдоні". У головних тенісних організаціях світу це рішення мотивували боротьбою з дискримінацією за національною ознакою. Це рішення засудили українські тенісисти Олександр Долгополов та Сергій Стаховський.