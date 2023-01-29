Новак Джокович здобув перемогу в Australian Open (відео)

Тенісиста з перемогою вже привітав президент Сербії Олександр Вучич та назвав його "найбільшим на всі часи".

Related video

"Перша ракетка світу" сербський тенісист Новак Джокович став переможцем турніру "Великого шолома" Australian Open. Про це повідомляє Eurosport Tennis.

У фіналі він здобув перемогу над представником Греції 24-річним Стефаносом Ціціпасом. Матч закінчився з рахунком 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) на користь Джоковича.

Так, Джокович став володарем 22-го кубка Великого шолома і десятикратним переможцем турніру в Мельбурні. Більше кубків завоювали лише Сірена Вільямс і Маргарет Корт.

Із перемогою тенісиста вже привітав президент Сербії Олександр Вучич.

"Найбільший на всі часи! Дякую, Новаку, за всю цю радість від імені громадян Сербії. Знаю, що з тобою сьогодні серби, горді за тебе і свою сербську вітчизну. Велике спасибі за всі перемоги", — написав лідер Сербії в особистому акаунті в соцмережах.

Зауважимо, що відкритий чемпіонат Австралії з тенісу — один із чотирьох турнірів Великого шолома, який нині проводиться в австралійському місті Мельбурн на кортах місцевого спортивного комплексу "Мельбурн-Парк". Проводиться із 1905 року.

Новак Джокович: що відомо про першу ракетку світу

Джокович дебютував у Мельбурні у 2005 році, у 17 років. Тоді в першому колі він програв росіянину Марату Сафіну, який того року став чемпіоном.

Перший титул на чемпіонаті Австралії прийшов до Джоковича у 2008 році.

Нагадаємо, у січні батько тенісиста Новака Джоковича позував із фанатами Путіна. Срджан Джокович позував з уболівальниками після матчу його сина та тенісиста з РФ Андрієм Рубльовим.

Фокус також писав, що в травні 2022 року сербський тенісист Новак Джокович засудив "Вімблдон" за бан росіян і білорусів. Перша ракетка світу нічого не сказала про агресію Росії в Україні, а також зазначив, що підтримує рішення про зняття рейтингових очок за "Вімблдон" цьогоріч.