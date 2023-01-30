"Ru-деньги не пахнут Ua-кровью": у Зеленского назвали МОК промоутером убийств и разрушений

Советник главы ОП Михаил Подоляк обвинил МОК и лично главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха в "олимпийском лицемерии", намекнув на то, что РФ платит за допуск своих спортсменов на Олимпиаду.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет (МОК) "промоутером войны" после предложения разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024. Об этом советник написал в Twitter.

"МОК — промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что RU-деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Не так ли, господин Бах", — обратился Подоляк к главе МОК Томасу Баху.

Напомним, что на предложение МОК разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных спортивных соревнованиях под нейтральным флагом Зеленский предложил Томасу Баху съездить в Бахмут.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также прокомментировал обвинения российского МИДа в расширении конфликта. По словам Подоляка, основная цель войны для РФ — убийство украинских граждан, а Украина, в свою очередь, отстаивает свое право на существование.

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