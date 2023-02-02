Дискриминация атлетов: в ООН призвали допустить российских спортсменов на Олимпиаду

Эксперты ООН подчеркнули, что несмотря на желание поддержать украинских спортсменов, олимпийское сообщество должно следовать правилам Олимпийской хартии и отказаться от дискриминации спортсменов из РФ и Беларуси.

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Организация Объединенный Наций одобрила решение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть вопрос о допуске отдельных спортсменов из России и Беларуси к участию в международных спортивных соревнованиях в качестве нейтральных участников. В международной организации призвали пойти дальше и отказаться от "дискриминации по национальному признаку". Заявление экспертов ООН было опубликовано 1 февраля на официальном сайте организации.

"Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив недопущение дискриминации любого спортсмена по национальному признаку", — говорится в документе.

В ООН напомнили, что в 2022 спустя несколько дней после вторжения России в Украину МОК рекомендовал запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, таким как судьи, участвовать в международных соревнованиях. А 25 января 2023 после обсуждения с двумя специальными докладчиками Исполнительный совет олимпийского комитета опубликовал заявление, в котором говорится о необходимости соблюдения прав всех спортсменов в соответствии с Олимпийской хартией.

"Рекомендация МОК подняла серьезные вопросы прямой дискриминации, поскольку спортсмены не должны подвергаться дискриминации на основании их национальности", — заявили в ООН.

Эксперты подчеркнули, что несмотря на желание поддержать спортсменов страны, которая страдает от войны, олимпийское сообщество обязано соблюдать Олимпийскую хартию и в целом международные нормы в области прав человека.

"Когда государства столь вопиющим образом игнорируют права человека, мы обязаны выступить в поддержку наших общих ценностей", — подчеркнули эксперты.

По их словам, ко всем спортсменам, независимо от их национальности, должны применяться одни и те же правила. Поэтому любое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено, подытожили эксперты ООН.

Напомним, 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к председателю МОК Томасу Баху и назвал организацию "промоутером войны". По его словам, олимпийский комитет с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства.

В ответ 31 января Международный олимпийский комитет отверг критику украинской стороны, назвав подобные заявления клеветническими и такими, что не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения.