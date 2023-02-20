Европейские страны и США направили письмо МОК: просят не пускать на Олимпиаду-2024 РФ

Страны-подписанты выразили обеспокоенность тем фактом, что российские спортсмены тесно связанны с ВС РФ, которые 24 февраля 2022 года вторглись в Украину.

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Тридцать четыре страны направили в Международный олимпийский комитет ноту протеста против участия в Олимпиаде России. Об этом сообщает Associated Press.

Среди стран, которые выступили против участия в Олимпийских играх РФ и Беларуси из-за развязанной в Украине войны были:

США;

Великобритания;

Франция;

Германия;

Франция.

Гатовы поддержать бойкот страны-агрессора Польша, Латвия, Литва и Дания.

В письме представители стран призывают комитет объяснить определение нейтралитета по отношению к спортсменам из России и Белоруссии.

"Наша общая позиция всегда заключалась в недопустимости дискриминации по национальному признаку, но указанные обеспокоенности необходимо разрешить в рамках МОК", — говорится в тексте письма.

Представители стран-подписантов также уточнили, что их беспокоят тесные связи между российскими спортсменами и вооруженными силами, которые вторглись в Украину.

Кроме того они выразили мнение, что, пока беспокоящий их вопрос не разрешен, спортсменов-представителей РФ и Беларуси не следует допускать на международные соревнования.

Международный олимпийский комитет в свою очередь пытается найти способ допустить россиян на Олимпиаду, ссылаясь на мнение экспертов ООН по правам человека, которые считают, что россияне и белорусы не должны сталкиваться с дискриминацией только за имеющиеся у них паспорта.

Напомним, 7 февраля мэр Парижа Анн Идальго заявила, что не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года. Ранее городской глава столицы Франции придерживалась другой позиции и утверждала, что спортсменов нельзя лишать возможности участвовать в соревнованиях. Вне зависимости от того, откуда они.

Фокус также писал, что в начале февраля в ООН призвали допустить российских спортсменов на Олимпиаду. Эксперты ООН подчеркнули, что несмотря на желание поддержать украинских спортсменов, олимпийское сообщество должно следовать правилам Олимпийской хартии и отказаться от дискриминации спортсменов из РФ и Беларуси.