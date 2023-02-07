"Невозможно идти парадом": мэр Парижа против участия россиян в Олимпиаде-2024

Ранее городской глава столицы Франции придерживалась другой позиции и утверждала, что спортсменов нельзя лишать возможности участвовать в соревнованиях. Вне зависимости от того, откуда они.

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Мэр Парижа Анн Идальго во вторник, 7 февраля, заявила, что не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщает издание Politico.

Идальго сказала, что она не поддерживает разрешение россиянам участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных или под знаменами Олимпийских игр. Таким образом она изменила свою позицию с той, которая была месяц назад, когда она утверждала, что спортсменов нельзя лишать возможности участвовать в соревнованиях, вне зависимости от того, откуда они.

"Пока продолжается эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно идти парадом, как будто ничего не происходит, российская делегация прибудет в Париж, в то время как на Украину сыплется дождь бомб", — сказал Идальго.

Изменение взглядов ставит мэра Парижа на путь конфронтации с Международным олимпийским комитетом (МОК), который разработал дорожную карту, позволяющую россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в 2024 году в качестве "нейтральных". Спортсмены обеих стран были исключены из многих международных спортивных мероприятий с тех пор, как в прошлом году Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

Действия МОК вызвали резкую критику со стороны официальных лиц Украины, которые активизировали усилия по лоббированию запрета на въезд россиян и белорусов и пригрозили бойкотировать Олимпиаду. Ссора переросла в международный спор, в котором Польша, Эстония, Латвия и Литва также призвали к полному запрету на участие. В играх для россиян и белорусов.

Хотя решение в конечном итоге остается за МОК, Идальго является важным союзником украинской позиции, поскольку она находится в центре подготовки к Олимпиаде. Идальго заявила, что публично выразит свое несогласие с МОК, если он не передумает.

Ранее Фокус информировал, что 30 января министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с другими партнерами будет добиваться, чтобы России и Беларуси запретили принимать участие в Олимпийских играх 2024 года.

Кроме того, Фокус сообщал, что 31 января президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Жорж Тикмер заявил, что его страна отказывается от участия в Олимпийских играх вместе с Беларусью и Россией.