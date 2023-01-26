Украина может бойкотировать Олимпиаду из-за допуска российских спортсменов, — Гутцайт

Украина намерена обращаться к другим странам и международным организациям, чтобы повилять на членов Международного олимпийского комитета, которые хотят вернуть на соревнования спортсменов из России и Беларуси.

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Украина может бойкотировать Олимпийские игры в 2024 году в Париже, если Международный олимпийский комитет примет решение вернуть на соревнования спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook.

Он заявил, что россиян и белорусов могут вернуть на соревнования, поскольку накануне МОК обсудил вопрос отстранения россиян и белорусов от международных соревнований и сообщил о готовности рассмотреть возможность возвращения спортсменов из стран-агрессоров. При этом в МОК заявили, что к соревнованиям могут быть допущены только те спортсмены, которые готовы выступать в нейтральном статусе и не поддерживают военную агрессию против Украины.

"В рамках дальнейших консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством НОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, которые брали слово, выступили против этого до завершения агрессии РФ. Для всего украинского спортивного сообщества это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и президент нашего государства, и все общество", — написал Гутцайт.

Чиновник заявил, что Украина будет обращаться к другим странам и международным организациям, чтобы они повиляли на руководство МОК.

"Сейчас идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", — написал Гутцайт.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 25 января в Мельбурне пророссийские болельщики вновь выступили на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Один из демонстрантов пришел в футболке с символом войны против Украины "Z" на арену, а другие фанаты принесли запрещенные на мероприятии российские флаги, на одном из них был изображен Владимир Путин.

Это уже не первый подобный случай, поскольку 18 января организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны российские и белорусские флаги после случая 16 января, когда некоторые болельщики на трибунах демонстрировали российский флаг во время матча между украинкой Катериной Бейндл и россиянкой Камиллой Рахимовой.