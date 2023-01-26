Україна може бойкотувати Олімпіаду через допуск російських спортсменів, — Гутцайт

Україна має намір звертатися до інших країн і міжнародних організацій, щоб вплинути на членів Міжнародного олімпійського комітету, які хочуть повернути на змагання спортсменів із Росії та Білорусі.

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Україна може бойкотувати Олімпійські ігри в 2024 році в Парижі, якщо Міжнародний олімпійський комітет ухвалить рішення повернути на змагання спортсменів із Росії та Білорусі. Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що росіян і білорусів можуть повернути на змагання, оскільки напередодні МОК обговорив питання усунення росіян та білорусів від міжнародних змагань та повідомив про готовність розглянути можливість повернення спортсменів із країн-агресорів. При цьому в МОК заявили, що до змагань можуть бути допущені лише спортсмени, які готові виступати в нейтральному статусі та не підтримують військову агресію проти України.

"У рамках подальших консультацій, організованих МОК, на жаль, питання допуску росіян і білорусів порушувалося більшістю НОКів. Україна і деякі держави-партнери, які брали слово, виступили проти цього до завершення агресії рф. Для всієї української спортивної спільноти — це принципове питання! У цьому нас підтримує і Президент нашої держави, і все суспільство", — написав Гутцайт.

Чиновник заявив, що Україна звертатиметься до інших країн і міжнародних організацій, щоб вони вплинули на керівництво МОК.

"Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді", — написав Гутцайт.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 25 січня у Мельбурні проросійські вболівальники знову виступили на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Один із демонстрантів прийшов у футболці із символом війни проти України "Z" на арену, а інші фанати принесли заборонені на заході російські прапори, на одному з них було зображено Володимира Путіна.

Це вже не перший подібний випадок, оскільки 18 січня організатори Australian Open заборонили приносити на трибуни російські та білоруські прапори після випадку 16 січня, коли деякі вболівальники на трибунах демонстрували російський прапор під час матчу між українкою Катериною Бейндл та росіянкою Каміллою Рахімовою.