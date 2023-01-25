В Австралии на матч серба и россиянина пришли "Z-фанаты" с флагами РФ и фото Путина (видео)

На теннисный турнир пришел сербский болельщик в футболке с "Z-символикой", а часть болельщиков скандировала "Сербия, Россия, Сербия, Россия", размахивая флагами РФ и Сербии.

Related video

В Мельбурне пророссийские болельщики вновь выступили на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Один из демонстрантов пришел в футболке с символом войны против Украины "Z" на арену, а другие фанаты принесли запрещенные на мероприятии российские флаги, на одном из них был изображен Владимир Путин. Об этом пишет издание The Telegraph.

Сообщается, что часть болельщиков скандировала "Сербия, Россия, Сербия, Россия", размахивая флагами двух государств. В то же время изображение лица Путина на российским знамени было поднято одним из болельщиков после празднования победы сербского теннисиста Новака Джоковича над россиянином Андреем Рублевым.

Кроме того, во время матча один из членов группы поддержки сербов на стадионе снял свою белую футболку с именем Джоковича, чтобы показать черную футболку с эмблемой "Z". Также известно, что сербский спортсмен дал автограф этому мужчине.

Как отреагировали в Службе безопасности чемпионата?

Служба безопасности спортивного мероприятия не сразу отреагировала на такое поведение болельщиков, хоть флаги РФ и Беларуси официально запрещены на турнире. В своем заявлении представители чемпионата сказали, что четыре человека в толпе, покидавшей стадион, демонстрировали "неподобающие флаги и символы", а также угрожали охране.

"Полиция вмешалась и продолжает их допрашивать. Комфорт и безопасность каждого — наш приоритет, и мы тесно сотрудничаем с органами безопасности и властями", — сказано в сообщении.

В сети узнали личность "Z-фаната"

Пользователи Twitter обнаружили, что мужчина в футболке с символикой "Z" — серб Зоран Павлович, который в 1970-х мигрировал в США. Он является музыкантом, а также большим фанатом Новака Джоковича и ходит на большинство матчей с его участием.

Напомним, 17 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису запретили флаги России и Беларуси.

За день до этого некоторые болельщики на трибунах демонстрировали российский флаг во время матча между украинкой Катериной Бейндл и россиянкой Камиллой Рахимовой.