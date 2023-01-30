Будет ультиматум: России и Беларуси могут запретить участвовать в Олимпийских играх в 2024 году

По словам главы Минспорта Польши, будет сформирована коалиция из 40 стран, которая будет "оказывать давление" на МОК.

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Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с другими партнерами будет добиваться, чтобы России и Беларуси запретили принимать участие в Олимпийских играх 2024 года. Так, коалиция из 40 стран готова выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Бортничук сказал в интервью Polskie Radio.

По словам министра, основные задачи по международному "давлению" на комитет будут выполнять Польша и Великобритания. Подробностями Бортничук делиться отказался.

"Мы прибегаем к ряду мероприятий на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, подписавших обращение, чтобы оказать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета", — сказал он.

Бортничук считает, что возможность ультиматума вполне реальна, однако он не хотел бы, чтобы Польша была единственной страной, которая принимает в этом участие.

"Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможна", — сказал он.

[ + – ] Страны выступили против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх в 2024 году.

Отметим, что ранее совет МОК объявил, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на проходящих в Азии турнирах. Это открывает шанс попасть на Олимпийские игры 2024 года во Франции. Руководство организации добавило, что ни один спортсмен не должен быть отстранен от соревнований исключительно на основании паспорта.

Олимпийские игры 2024

33-е по счету Олимпийские игры, которые должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Согласно решению МОК, столицей Игры на этот раз станет Париж.

Напомним, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявл, что Украина может бойкотировать Олимпиаду из-за допуска российских спортсменов. Он заявил, что Украина намерена обращаться к другим странам и международным организациям, чтобы повилять на членов Международного олимпийского комитета, которые хотят вернуть на соревнования спортсменов из России и Беларуси.

Также Фокус писал, что у Зеленского назвали МОК промоутером убийств и разрушений. Советник главы ОП Михаил Подоляк обвинил МОК и лично главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха в "олимпийском лицемерии", намекнув на то, что РФ платит за допуск своих спортсменов на Олимпиаду.