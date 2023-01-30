Буде ультиматум: Росії та Білорусі можуть заборонити брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році

За словами голови Мінспорту Польщі, буде сформована коаліція з 40 країн, яка "чинитиме тиск" на МОК.

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Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що його країна разом із іншими партнерами домагатиметься, щоб Росії та Білорусі заборонили брати участь в Олімпійських іграх 2024 року. Так, коаліція із 40 країн готова висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це Бортнічук сказав в інтерв'ю Polskie Radio.

За словами міністра, основні завдання міжнародного "тиску" на комітет виконуватимуть Польща та Велика Британія. Подробицями Бортнічук ділитися відмовився.

"Ми вдаємося до низки заходів на міжнародній арені. Йдеться про міністрів спорту 40 країн, які підписали звернення, щоб чинити певний тиск на керівництво Міжнародного олімпійського комітету", — сказав він.

Бортнічук вважає, що можливість ультиматуму є цілком реальною, проте він не хотів би, щоб Польща була єдиною країною, яка бере в цьому участь.

"Тут має бути створення ефективної коаліції країн, без яких організація Ігор була б неможлива", — сказав він.

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Зазначимо, що раніше рада МОК оголосила, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на турнірах, що проходять в Азії. Це відкриває шанс потрапити на Олімпійські ігри 2024 року у Франції. Керівництво організації додало, що жодного спортсмена не слід усунути від змагань виключно на підставі паспорта.

Олімпійські ігри 2024

33-ті за рахунком Олімпійські ігри мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Згідно з рішенням МОК, столицею гри цього разу стане Париж.

Нагадаємо, що президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що Україна може бойкотувати Олімпіаду через допуск російських спортсменів. Він заявив, що Україна має намір звертатися до інших країн і міжнародних організацій, щоб уплинути на членів Міжнародного олімпійського комітету, які хочуть повернути на змагання спортсменів із Росії та Білорусі.

Також Фокус писав, що в Зеленського назвали МОК промоутером убивств і руйнувань. Радник голови ОП Михайло Подоляк звинуватив МОК і особисто голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в "олімпійському лицемірстві", натякнувши на те, що РФ платить за допуск своїх спортсменів на Олімпіаду.