"Неможливо йти парадом": пані мер Парижа проти участі росіян в Олімпіаді-2024

Раніше міська голова столиці Франції дотримувалася іншої позиції та стверджувала, що спортсменів не можна позбавляти можливості брати участь у змаганнях. Незалежно від того, звідки вони.

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Пані мер Парижа Анн Ідальго у вівторок, 7 лютого, заявила, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь в Олімпійських іграх 2024 року. Про це повідомляє видання Politico.

Ідальго сказала, що вона не підтримує дозволу росіянам брати участь у змаганнях як нейтральні або під прапорами Олімпійських ігор. Так, вона змінила свою позицію з тієї, яка була місяць тому, коли вона стверджувала, що спортсменів не можна позбавляти можливості брати участь у змаганнях, незалежно від того, звідки вони.

"Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо йти парадом, начебто нічого не відбувається, російська делегація прибуде до Парижа, тоді як на Україну сиплеться дощ бомб", — сказала Ідальго.

Зміна поглядів ставить пані мера Парижа на шлях конфронтації з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), який розробив дорожню карту, що дозволяє росіянам і білорусам брати участь у змаганнях у 2024 році як "нейтральні". Спортсмени обох країн були виключені з багатьох міжнародних спортивних заходів, відколи торік Росія розпочала повномасштабну війну з Україною.

Дії МОК викликали різку критику з боку офіційних осіб України, які активізували зусилля щодо лобіювання заборони на в'їзд росіян і білорусів та пригрозили бойкотувати Олімпіаду. Сварка переросла у міжнародну суперечку, у якій Польща, Естонія, Латвія та Литва також закликали до повної заборони на участь. В іграх для росіян і білорусів.

Хоча рішення, зрештою, залишається за МОК, Ідальго є важливим союзником української позиції, оскільки вона знаходиться в центрі підготовки до Олімпіади. Ідальго заявила, що публічно висловить свою незгоду з МОК, якщо він не передумає.

Раніше Фокус інформував, що 30 січня міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що його країна разом з іншими партнерами домагатиметься, щоб Росії та Білорусі заборонили брати участь в Олімпійських іграх 2024 року.

Крім того, Фокус повідомляв, що 31 січня президент Латвійського олімпійського комітету (ЛОК) Жорж Тікмер заявив, що його країна відмовляється від участі в Олімпійських іграх разом із Білоруссю та Росією.