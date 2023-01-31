Олімпійські ігри 2024: перша країна Європи відмовилася виступати разом із росіянами та білорусами

У Латвії збираються звернутися до міжнародних спортивних федерацій, щоб домогтися усунення спортсменів із Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх.

Related video

Латвія відмовляється від участі в Олімпійських іграх разом із Білоруссю та Росією. Про це заявив президент Латвійського олімпійського комітету (ЛОК) Жорж Тікмер, пише Delfi.

За словами Тікмера, позиція Латвії полягає в тому, що якби Олімпійські ігри проходили зараз, то латвійські спортсмени відмовили б від змагань, оскільки Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив білорусам і росіянам брати участь.

"Ми сподіваємося, що війна закінчиться, Україна переможе. Це буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Зрозуміло, в цьому випадку латвійські спортсмени теж зможуть брати участь у таких Олімпійських іграх", — сказав Тікмер.

Видання пише, що ЛОК збирається запропонувати спортивним федераціям Латвії звернутися до міжнародної спільноти із закликом не допускати росіян і білорусів до участі у кваліфікаційних змаганнях Олімпіади.

Проте, як пишуть журналісти, МОК має іншу думку. Там вважають, що уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть змагатися, а яким це робити не можна. Під час консультацій члени Комітету дійшли висновку, що жодному спортсмену не можна забороняти брати участь в Олімпійських іграх, ґрунтуючись на його цивільній приналежності.

Щоправда, як повідомляється, у МОК запропонували, що білоруси та росіяни могли б виступати під нейтральним прапором та не представляти федерації своїх країн. Саме так відбувається у багатьох професійних спортивних лігах у Європі, Сполучених Штатах та Канаді.

Крім того, спортсмени можуть брати участь, якщо повністю дотримуються Олімпійської хартії. Насамперед це стосується засудження чи хоча б не підтримки війни Росії проти України. Також йдеться про відповідність Всесвітньому антидопінговому кодексу й іншим антидопінговим правилам.

Повідомляється, що якщо спортсмени не дотримуватимуться цих умов, то міжнародні федерації та організатори змагань можуть відсторонити їх від участі.

Раніше Фокус писав, що в МОК відкинули критику про допуск росіян до Олімпіади. За словами голови ОП Михайла Подоляка, участь російських спортсменів у майбутній Олімпіаді є "рекламою геноциду" та заохоченням подальших злочинів із боку РФ.

Ще нагадаємо, що міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що його країна разом з іншими партнерами домагатиметься, щоб Росії та Білорусі заборонили брати участь в Олімпійських іграх 2024 року. Так, коаліція із 40 країн готова висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету (МОК).