Олимпиада-2024: в МОК назвали количество россиян, которые приедут на Игры в Париж

Вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс считает, что 40 россиян могут выступить в нейтральном статусе на летних Играх.

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Четыре десятка российских спортсменов могут принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на интервью вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс сиднейскому Daily Telegraph.

По его словам, речь идет о выступлении спортсменов в нейтральном статусе.

"Вопрос в том, сколько (российских спортсменов, — ред.) будет там, потому что они не будут участвовать в командных видах спорта, потому что они не могут соревноваться как Россия", — сказал Коутс.

Вице-президент МОК не уверен, сколько именно российских спортсменов в нейтральном статусе выступят в Париже, но сообщения о том, что их приедет около 40, могут быть близки к правде.

The Guardian напоминает, что в соответствии с введенными санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК разрешил лишь некоторым российским и белорусским спортсменам соревноваться в Париже, но под жесткими ограничениями. Спортсмены этих стран могут выступать только в нейтральном статусе. Любая символика этих России или Беларуси запрещена.

Такое решение Международного олимпийского комитета министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "позорным". В свою очередь Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что не хочет видеть белорусских и российских спортсменов в своем городе во время летних Игр.

Напомним, 14 декабря 2023 года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что война России против Украины не может стать причиной отстранения россиян от Олимпийских игр.

16 марта президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью украинским журналистам заявил, что предложит России прекратить военные действия в Украине на время проведения Олимпийских игр.