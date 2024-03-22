За выход на Евро Украина сразится с Исландией: Боснию прошли благодаря решающему голу Довбика

В финальном матче за выход на Евро-2024 Исландия сыграет с Украиной. Матч состоится 26 марта.

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Украина добилась волевой победы в матче против сборной Боснии со счетом 2-1. Героем матча стал вышедший на замену нападающий "Валенсии" Роман Яремчук. На его счету гол и голевая передача на Артема Довбика, забившего победный мяч.

В свою очередь, исландская сборная в параллельном полуфинале плей-офф отбора к чемпионату Европы 2024 переиграла Израиль. Матч проходил на условно домашней арене израильтян "Жужа Ференц" в Будапеште.

Израильтяне первыми открыли счет: Экран Захави реализовал пенальти, назначенный за подножку в штрафной площади. Не прошло и десяти минут, как Альберт Гюдмюндссон забил прямым ударом со штрафного, а еще через три минуты Арнор Инви Траустасон слета пробил мимо вратаря израильтян и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме Гюдмюндссон забил еще два мяча и сделал хет-трик Таким образом, в финальном матче исландцы сыграют с Украиной. Матч состоится 26 марта.

Напомним, что украинский тренер, не вернувшийся домой после сборов, трудоустроился в США. В ФК "Черноморец" рассказали, что пытались поговорить с уже бывшим тренером, однако "столкнулись с непорядочностью человека". Руководство клуба заявило, что Игорь Касьяненко "не имеет права оставаться в футболе".

Также сообщалось, что в МОК назвали численность россиян, которые приедут на Олимпиаду в Париж. По словам вице-президента Международного олимпийского комитета Джона Коутса, 40 российских спортсменов могут выступить в нейтральном статусе на летних Играх.