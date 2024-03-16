Український тренер, який не повернувся додому після зборів, знайшов роботу в США (фото, відео)

У футбольному клубі "Чорноморець" розповіли, що намагались поговорити з екстренером, але "зіткнулися з непорядністю людини". Керівництво ФК заявило, що Ігор Касьяненко "не має права залишатися у футболі".

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У ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що тренер із фізпідготовки одеського футбольного клубу "Чорноморець" Ігор Касьяненко виїхав на збори за кордон і не повернувся. Публікація футбольного клубу Dade County у соцмережах свідчить про те, що українець вже знайшов нову роботу.

Футбольний клуб анонсував нову програму для спортсменів до 23 років у Маямі. Тренувати футболістів буде "всесвітньо відомий" Касьяненко. Американцям запропонували тренування два рази на тиждень на місцевому стадіоні та "матчі вихідного дня".

Втеча тренера після зборів: реакція клубу "Чорноморець"

Пресслужба футбольного клубу офіційно прокоментувала ситуацію з Касьяненко. Вона підтвердила, що тренер виїхав у Туреччину на збори й після їх завершення не приїхав в аеропорт.

"Квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення його не виявилося", — підкреслили в ФК.

У "Чорноморці" запевнили, що проінформували про інцидент Міністерство молоді та спорту України. Керівництво клубу засудило вчинок свого "вже колишнього представника", але наголосило, що вплинути на його рішення не можуть.

"Хоча спроба адекватного діалогу з боку клубу була — у відповідь зіткнулися з непорядністю людини", — зазначила пресслужба.

"Чорноморець" ініціював анулювання тренерської ліцензії Касьяненка.

"Той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди (Касьяненко прийшов в "Чорноморець" на початку 2022 року) не має права залишатися у футболі. Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, мають знати про його хист до зради", — наголосили у ФК.

Публікація пресслужби ФК "Чорноморець" Фото: Скриншот

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