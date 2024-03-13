Ліонель Мессі став амбасадором саудівського бренду одягу

Мессі став обличчям саудівського бренду Sayaar. Бренд славиться своїм одягом і предметами розкоші.

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Давній суперник Кріштіану Роналду на футбольному полі, Ліонель Мессі, став обличчям бренду чоловічого одягу з Саудівської Аравії. Про це пише Daily Sports.

Легендарний Ліонель Мессі, який нині виступає за "Інтер Маямі" в MLS, узяв участь у рекламі в Саудівській Аравії, де Кріштіану Роналду виступає як головна зірка.

Днем раніше бренд Sayaar випустив рекламу, в якій восьмиразовий володар Золотого м'яча позує в традиційному арабському одязі бренду.

Бренд, який славиться своїм вбранням і предметами розкоші, випустив ролик і рекламний плакат.

Ліонель Мессі в рекламному ролику

У ролику Мессі позує в довгій білосніжній сорочці, що називається в ОАЕ дішдаша, рідше — гандура.

А також у головній хустці, яку називають гутра. Вона буває білою, або білою з червоним орнаментом. Ігаль, що утримує її на голові і має вигляд товстого шнура, за переказами, походить від мотузки, якою бедуїн прив'язував на ніч верблюдів, а вдень, згорнувши, зберігав її на голові.

Жителі ОАЕ часто прикрашають ігаль двома тонкими чорними шнурами для краси. Кінцями гутри зазвичай закривають обличчя, рятуючись від піску чи холоду, або драпірують на ігалі.

Свій образ Мессі доповнив розшитими бісером сандалями.

Нагадаємо, вчора Кріштіану Роналду разом з "Аль-Насром" вибув із Ліги чемпіонів АФК у чвертьфіналі, програвши в серії пенальті "Аль-Айну" з ОАЕ.

При цьому Ліонель Мессі не брав участі в недавньому матчі "Інтер Маямі" проти "Монреаля" (2:3). Без аргентинця клуб Бекхема виграв лише 12,5% матчів у MLS.

Нагадаємо, минулого року Ліонель Мессі подарував генералу Валерію Залужному іменну футболку зі своїм автографом.