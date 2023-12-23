Мессі подарував Залужному футболку з іменним автографом, — волонтер (фото)

Харківський волонтер Юрій Сапронов передав генералу Валерію Залужному подарунок від легендарного футболіста Ліонеля Мессі.

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Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі подарував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному футболку зі своїм автографом. Про це 23 грудня повідомив член Національного олімпійського комітету України, волонтер, колишній заступник губернатора Харківської області Юрій Сапронов.

"Мав честь зустрітися та поговорити вчора з мудрим генералом. З Людським генералом. Виявляється, що план ЗСУ на 2024 рік висить на самому видному місці. Я нічого не просив, нічого не підписував. Слухав, слухав та слухав…”, – написав Сапронов у Facebook.

Відомий футболіст передав подарунок генералу через харківського волонтера Юрія Сапронова, який розповів, що зустрівся з Мессі завдяки українському легіонеру "Інтер Маямі" Сергію Кривцову.

"Так, передав Валерію Федоровичу ігрову футболку з підписом Мессі. Коли я був у Маямі, я звичайно був на матчах Інтера Маямі, і завдяки нашому Сергію Кривцову, звичайно, проник на тренування. Лео з повагою підписав", – зазначив Сапронов.

Ліонель Мессі

Ліонель Андрес Мессі Куччиттіні — аргентинський футболіст, плеймейкер, нападник клубу "Інтер Маямі". Рекордсмен за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Аргентини та "Барселони". Чемпіон світу 2022 року. Віцечемпіон світу 2014 року.

Восьмиразовий володар призу "Золотий м'яч". Семиразовий володар титулу найкращий футболіст світу за версією ФІФА. Другий футболіст світу 2007, 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 років. Мессі деколи називають "новим Марадоною" за його технічну гру та високу результативність. Один з найобдарованіших і найталановитіших атакувальних півзахисників сучасності.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що Залужний зробив сюрприз 11-річній землячці, яка збирає гроші для ЗСУ.