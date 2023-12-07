Залужний зробив сюрприз 11-річній землячці, яка збирає гроші для ЗСУ (відео)

П'ятикласниця Тетяна Портянко з Житомирської області майже щодня виходить на вулиці міст і пропонує зіграти з нею в шашки. Так вона зібрала понад 140 тисяч гривень на потреби українських військових.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний записав привітання з Днем Святого Миколая для своєї землячки 11-річної Тетяни Портянко, яка збирає гроші для української армії, граючи з людьми на вулиці в шашки. Звернення транслювалося в ефірі "Сніданку з 1+1" 6 грудня.

Тетяна Портянко, як і Валерій Залужний, родом із міста Звягель Житомирської області. У дівчинки перший розряд із шашок. Нещодавно вона стала віцечемпіонкою України та чемпіонкою Києва.

Після початку повномасштабної війни дівчинка майже щодня стала виходити на вулиці міст і пропонувати перехожим зіграти з нею в шашки. Таким чином п'ятикласниця збирає кошти для української армії. За півтора року їй вдалося передати на потреби ЗСУ понад 140 тисяч гривень.

У День Святого Миколая Валерій Залужний вирішив привітати свою землячку зі святом.

"Ти велика молодець і дуже здорово, що ми з тобою прославляємо наше рідне місто і свою країну. Вітаю тебе зі святом, бережи себе", — сказав головнокомандувач.

Валерій Залужний привітав юну землячку зі святом

Журналісти також передали дівчинці шахи та прапор України з автографом Валерія Залужного.

Нагадаємо, 6 грудня, у День Святого Миколая, українські зірки Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Ганна Трінчер, POSITIFF, DEMCHUK та ENLEO презентували пісню про віру в диво та атмосферний кліп.

Крім того, 6 грудня глава держави Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали всіх причетних із Днем Збройних сил України.