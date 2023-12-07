Залужный сделал сюрприз 11-летней землячке, которая собирает деньги для ВСУ (видео)

Пятиклассница Татьяна Портянко из Житомирской области почти каждый день выходит на улицы городов и предлагает сыграть с ней в шашки. Так она собрала более 140 тысяч гривен на нужды украинских военных.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный записал поздравление с Днем Святого Николая для своей землячки 11-летней Татьяны Портянко, которая собирает деньги для украинской армии, играя с людьми на улице в шашки. Обращение транслировалось в эфире "Завтрака с 1+1" 6 декабря.

Татьяна Портянко, как и Валерий Залужный, родом из города Звягель Житомирской области. У девочки первый разряд по шашкам. Недавно она стала вицечемпионкой Украины и чемпионкой Киева.

После начала полномасштабной войны девочка почти ежедневно стала выходить на улицы городов и предлагать прохожим сыграть с ней в шашки. Таким образом пятиклассница собирает средства для украинской армии. За полтора года ей удалось передать на нужды ВСУ более 140 тысяч гривен.

В День Святого Николая Валерий Залужный решил поздравить свою землячку с праздником.

"Ты большая молодец и очень здорово, что мы с тобой прославляем наш родной город и свою страну. Поздравляю тебя с праздником, береги себя", — сказал главнокомандующий.

Валерий Залужный поздравил юную землячку с празником

Журналисты также передали девочке шахматы и флаг Украины с автографом Валерия Залужного.

Напомним, 6 декабря, в День Святого Николая, украинские звезды Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Тринчер, POSITIFF, DEMCHUK и ENLEO представили песню о вере в чудо и атмосферный клип.

Кроме того, 6 декабря глава государства Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили всех причастных с Днем Вооруженных сил Украины.