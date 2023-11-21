С логотипом ДШВ: Залужный сфотографировался с женой в своем кабинете (фото)

На фото главнокомандующий ВСУ обнимает свою возлюбленную Елену. Пара одета в бордовые худи с логотипом десантно-штурмовых войск.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сфотографировался со своей женой Еленой в худи с логотипом десантно-штурмовых войск в день их профессионального праздника. Он опубликовал фото в своем Facebook.

Отметим, что на фото главнокомандующий ВСУ обнимает свою возлюбленную Елену. Пара одета в бордовые худи с логотипом ДШВ. На эмблеме ДШВ изображены золотые крылья, а по середине парашют и золотой меч с волнистым лезвием.

Валерий Залужный никак не подписал фотографию.

Валерий Залужный и его жена Елена

Также он поздравил в Telegram с Днем десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Поздравляю с Днем Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины! Украинские десантники — всегда первые, и это не просто слова или лозунг. Это жизненный принцип. Украинский десант всегда на самых сложных отрезках фронта. Всегда там, где победа!" — сказал Залужный.

По его словам, он склоняет голову в почете и памяти за каждым десантником, который отдал жизнь за Украину, достоинство и свободу в борьбе с российскими оккупантами.

"Горжусь непобедимыми рыцарями Архистратига Михаила! Мужественные и мудрые, благородные и отважные — это об элите Вооруженных Сил Украины — украинском десанте!" — подчеркнул он.

Напомним, 6 ноября в сети опубликовали фото Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с женой Еленой. На фотографии супруги позировали на фоне портрета Залужного с надписью "Вместе победим" и украинского флага с надписью "Слава ВСУ".

20 ноября Фокус сообщал, что в соцсетях разгорелся скандал — нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что тот якобы не решает проблемы украинских военных. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на обвинения нардепа и заявил, что удаляет ее из друзей в Facebook из-за дискредитации Залужного.