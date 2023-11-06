Валерий Залужный сделал селфи с женой Еленой (фото)

Супруги позировали, судя по всему, в кабинете Главнокомандующего.

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В сети опубликовали фото Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного с женой Еленой. Снимком поделился экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза в соцсетях.

Супруги позировали на фоне портрета Залужного с надписью "Вместе победим" и украинского флага с надписью "Слава ВСУ". Судя по всему, селфи было сделано в кабинете Главнокомандующего.

"Главком и его жена. Привыкли побеждать. Вместе!" — прокомментировал снимок бывший депутат.

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Уроженец Звягеля и его жена Елена смотрели прямо в камеру и улыбались.

Валерий Залужный с женой Еленой

В комментариях украинцы выразили свою благодарность и поддержку.

"Спасибо Богу за то, что у нас есть, именно, Залужный. Верим в нашу Победу", "Низкий уклон за Вашу позицию, тяжелый труд и безграничную любовь к Украине!", "Надеемся на Вас", — пишут пользователи сети.

Как известно, Главнокомандующий ВСУ и его жена Елена стали родителями двух дочерей. Одна из них пошла по стопам Валерия Федоровича и стала военнослужащей, а другая — врачом.

Напомним, Валерий Залужный встретился с высокопоставленными военными НАТО.

Также Фокус писал о "пяти ключах" к победе Украины, по мнению Валерия Залужного.