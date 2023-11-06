Статьи в Time и The Economist. О чем Залужный рассказывает Зеленскому и каким будет ответ

Минувшая неделя прошла под знаком "тотальной зрады". Авторитетные западные СМИ рассказали об ошибочности оценки ситуации на фронте украинскими властями, а украинское командование призналось, что ситуация не настолько победоносная. Фокус разбирался, как политическая ситуация в Украине попала в "зону турбулентности" и что к этому привело.

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Авторитетное американское издание Time опубликовало статью Саймона Шустера, где автор рассказал, что никто не верит в победу Украины так, как в это верит президент Украины Владимир Зеленский. Шустер отметил, что украинскому президенту становится все труднее убеждать мировых лидеров, что стабильная помощь Украине полностью соответствует их собственным национальным интересам. Вместе с тем, он отметил, что украинская власть до сих пор не знает, как реагировать на полученные от Запада сигналы о необходимости борьбы с коррупцией и проведения реформ. Интересно, что автора резонансной статьи в Time Саймона Шустера Зеленский наградил орденом "За заслуги III степени" по случаю Дня Независимости в 2022 году.

Позже уже в британском издании The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал свою статью. В ней генерал сообщил, что нынешней поддержки от Запада недостаточно, чтобы победить Россию на поле боя. Залужный назвал пять приоритетов, которые должны помочь в этом. Отдельно он упомянул о тяжелых потерях Сил обороны Украины, невозможности получить масштабные результаты от контрнаступления и сообщил о необходимости мобилизации.

Госсекретарь США и министр обороны пытаются убедить Конгресс продолжить поддержку Украины в том же объеме Фото: Getty Images

Названные выше статьи вызвали большой резонанс в украинской экспертной среде и социальных сетях. Если вспоминать о последних, то все чаще поднимается тема, что украинское общество теряет ощущение реальности — чем дальше от зоны боевых действий, тем меньше вспоминают о войне, волонтерам все сложнее собирать донаты. Иными словами, той консолидации, что была в начале марта 2022 года, уже давно нет, а все попытки восстановить ее выглядят тщетными. Очевидно, что российская пропаганда не могла пройти стороной, чтобы не сыграть на "настроениях зрады". О масштабе ИПСО свидетельствует даже привлечение президента Владимира Путина, который заявил, что "такой коррупции, как в Украине, нет нигде в мире". Российское руководство систематически продвигает идею мирных переговоров, чтобы получить необходимую паузу для восстановления ресурсов. Об остановке войны начал говорить министр обороны РФ Сергей Шойгу, напрямую обращаясь к странам Запада.

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Со временем станет понятно, является ли это умыслом или просто совпадение, но Алексей Арестович уже успел заявить о необходимости мириться с РФ. Такое заявление он сделал сразу же после сообщения о своем участии в предстоящих президентских выборах.

"Зрады" добавил и Конгресс США, который отказался проголосовать за предоставление Украине помощи на 2024 год в пакете с Израилем. Вопрос украинской поддержки будут рассматривать отдельно. Как уже рассказывал Фокус, новый спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон желает получить максимально детальные отчеты по переданной и использованной помощи.

Почему власти нужно пересмотреть информационную политику

Политолог Виктор Бобыренко считает, что такие пессимистические настроения имеют вполне естественное происхождение. Гораздо проще списать это на работу российской информационно-психологической кампании, но и в Украине для этого есть поводы. В первую очередь, из-за ошибок в информационной политике, которую ведет власть.

"Наша власть перекачала общество победными темами, что вот еще немного — и все будет. Похожая ситуация и во властных коридорах, президент привык к тому, что его с большим уважением принимают западные лидеры, а для них самих — фото с Зеленским, это огромный электоральный бонус. Именно эта мысль, что Зеленский — "величайший лидер современности", сейчас вредит отношениям с западными союзниками. Время тотального восхищения Украиной прошло, сейчас от нас ждут реформ и изменений, четких планов, а их почему-то не появляется", — говорит он Фокусу.

Генерал Залужный написал откровенную статью о ситуации на фронте для западного издания The Economist Фото: Офис президента

По словам политолога Алексея Кошеля, эти вещи непопулярны, но их надо делать, чтобы держать в тонусе общество и власть. Запад хочет от Украины последовательных, взвешенных и системных шагов, а не продолжение высказывания позиции.

"Наша проблема в том, что мы не хотим слышать правду, которую нам говорят уже не один месяц. К сожалению, мы живем в искаженном информационном формате, где любая критика воспринимается настороженно и даже враждебно. Нам надо научиться понимать наших западных партнеров, а не вырывать слова из контекста", — объясняет Фокусу Кошель.

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Эксперт напоминает, что еще в июле 2023 года президент Чехии Петр Павел говорил, что результаты нынешнего контрнаступления станут основой для переговоров с РФ. Тогда же упоминалось, что окно возможностей для Украины будет уменьшаться.

"По моему субъективному мнению, наше политическое руководство неправильно оценивает ситуацию в стране и на фронте. А те, кто это понимают, боятся об этом говорить Зеленскому. Во время войны всегда должны быть люди, которые будут говорить правду руководству, какой бы горькой она ни была. Например, так было в Великобритании, когда Бернард Монтгомери мог спокойно критиковать Уинстона Черчилля или Дуайт Эйзенхауэр — у Франклина Рузвельта", — предполагает Бобыренко.

Призрак выборов в Украине

По мнению политолога Петра Олещука, на нынешнюю ситуацию в Украине влияет много факторов, которые накладываются одновременно, поэтому не нужно искать каких-то конспирологических теорий. По его словам, статьи, вышедшие в Time и The Economist, имели свои конкретные цели и задачи.

"Статья Залужного вышла в уважаемом западном издании не случайно именно в то время, когда в Конгрессе начались слушания и обсуждение финансовой поддержки для Украины. Мы уже слышали, что республиканцы готовы поддерживать нас и дальше, но хотят услышать ответ, как долго это может быть, какой план действий в дальнейшем. Собственно, Залужный и говорит, что никакой ничьей не может быть — или победа Украины, или ее поражение, поэтому все предыдущие потраченные США ресурсы окажутся напрасными. Для самой Украины главный месседж в том, что никуда от мобилизации мы не денемся. Статья в Time тоже имела свои цели и похожие задачи, но текст настолько манипулятивно подан с авторской интерпретацией, что кажется, он совсем не разобрался в вопросе. Поэтому его точно трудно и невозможно брать для анализа", — отмечает он Фокусу.

Бывший представитель команды Зеленского Алексей Арестович прямо заявил о своем желании идти во власть Фото: Скриншот

В свою очередь, Алексей Кошель отмечает, что еще одним фактором напряжения и дестабилизации в Украине является призрак грядущих выборов, к которым начали готовиться.

"Сейчас мы наблюдаем высокую активность политической жизни, которая была в затишье в период июля-августа. Президент дал четкий сигнал, сказав, что пойдет на выборы, если война будет продолжаться. Также о выборах заговорили представители "Слуги народа" и председатель Рады Руслан Стефанчук. В политикуме это было принято как сигнал о начале кампании. Этот фактор выборов и раскрутил политический маховик. Мы отмечаем критику власти, возмущение населения. Примечательно, что дальше политическая ситуация будет еще жестче", — прогнозирует эксперт.

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Вместе с тем, Петр Олещук уверен, что избирательная кампания в Украине продолжается уже более года, просто политики не показывают ее открыто. То есть, они говорят, что не занимаются политикой, а помогают фронту, волонтерят.

"В отличие от Арестовича, который сходу заявил, что он хочет власти. Чем ближе к реальности, что выборы состоятся, тем больше будет таких заявлений. Проблема Арестовича в том, что он решил не концентрировать внимание на решении насущных проблем, а прямо заявил о своих амбициях получить власть. По моему мнению, сейчас он выступает чьим-то спойлером, техническим кандидатом. Чьим именно, мы со временем узнаем. Но он сейчас будет качать ситуацию в стране и критиковать власть, прикрываясь тем, что он — кандидат в президенты", — сказал Олещук.

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