Рецепт военного прорыва от Залужного. Сможет ли Украина не допустить затяжной войны

Затяжная война с Россией угрожает существованию Украины. По мнению главнокомандующего ВСУ, ситуацию спасет качественный технологический скачок, требующий колоссальных денежных вложений. Фокус разбирался, где лучше брать ресурсы для победы.

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Полномасштабная война в Украине перешла в позиционную фазу. Статичные, истощающие бои похожи на противостояние времен Первой мировой войны. Затяжные столкновения выгодны России, но угрожают Украине и ее вооруженным силам, предупреждает главнокомандующий ВСУ в статье для журнала The Economist.

Россия разогнала оборонную промышленность вопреки санкциям. НАТО продолжает поддерживать Украину, стараясь отвечать вызовам, но до полноценного военного паритета еще далеко. В случае с авиацией и системами управления разница составляет до двух лет.

Изменит военный расклад только качественный технологический скачок. Вот пять приоритетов, которые выделяет главком ВСУ:

современная авиация , позволяющая добиться превосходства в воздухе и вести крупномасштабные наземные операции. В начале войны у ВСУ было 120 боевых самолетов, из них только треть была пригодна для боев. Необходим огромный запас ложных и ударных дронов для массированных ударов и перегрузки российских систем ПВО;

, позволяющая добиться превосходства в воздухе и вести крупномасштабные наземные операции. В начале войны у ВСУ было 120 боевых самолетов, из них только треть была пригодна для боев. Необходим огромный запас ложных и ударных дронов для массированных ударов и перегрузки российских систем ПВО; средства радиоэлектронной борьбы . Россия качественно улучшила технологии и создала целые армейские подразделения РЭБ. Ответом на это станет расширение доступа к западным разведданным и обустройство цехов для производств систем РЭБ;

. Россия качественно улучшила технологии и создала целые армейские подразделения РЭБ. Ответом на это станет расширение доступа к западным разведданным и обустройство цехов для производств систем РЭБ; средства разведки для контрбатарейного огня и поражения артиллерии РФ . По оценкам Залужного, артиллерия и ракеты выполняют 60-80% боевых задач. Партнерам стоит передать хорошее оборудование для выявления орудий оккупантов;

. По оценкам Залужного, артиллерия и ракеты выполняют 60-80% боевых задач. Партнерам стоит передать хорошее оборудование для выявления орудий оккупантов; техника для разминирования . Норвегия передавала спецтехнику, но ее не хватает: российские минные поля иногда простираются на 20 км;

. Норвегия передавала спецтехнику, но ее не хватает: российские минные поля иногда простираются на 20 км; пятый приоритет — наращивание живой силы ВСУ. Возможности подготовки украинских солдат ограничены из-за рисков удар по учебным центрам. Украинское законодательство несовершенно и позволяет уклоняться от мобилизации, акцентирует внимание Залужный.

"Позиционная война всегда длительная, она содержит огромные риски для армии Украины. Если мы хотим выбраться из ловушки, нам понадобится все это", — подчеркивает главком ВСУ.

Артиллерия и ракеты выполняют 60-80% боевых задач на фронте Фото: AP Photo

Комплексный технологический прорыв — дорогое удовольствие и союзникам нужно потратить немало денег. США не хотят выбывать из управления геополитическими процессами и не позволят России выиграть войну в Украине, говорит Фокусу заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"После Украины РФ пойдет на Европу, Китай захватит Тайвань, а Штаты окажутся на задворках глобальных проблем. Несмотря на внутреннюю политическую турбулентность в Вашингтоне, Украину поддержат", — сказал он.

Украинцы разрабатывают часть военных технологий без вложений союзников и яркий тому пример — FPV-дроны на фронте. Но на "технологический прорыв Залужного" должны работать все национальные технологии, промышленность, инжиниринг и IT-сфера, считает Самусь.

"Главное даже не деньги, ведь FPV-дрон не дорогой. Нужно добиться концентрации, управления и масштабирования наших достижений", — добавил эксперт.

Запад подарил время. Задержка с F-16 позволила России обновить системы ПВО

Авиация, идущая во главе приоритетов украинского генерала, давно была одним из главных требований Киева от Запада. Переговоры о поставках истребителей F-16 продолжаются. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 31 октября внес немного ясности: первые американские F-16 прибудут в учебный центр в Румынии в течение двух недель. Когда они окажутся в Украине, неизвестно.

Промедление Запада с поставками самолетов стоило Украине дорого. Теперь они уже не так полезны, ведь Россия улучшила противовоздушную оборону. Экспериментальная версия ракет для ЗРК С-400 долетает за границы города Днепр, отмечает главнокомандующий армии Украины в общении с The Economist.

Истребители F-16 доставят в учебный центр в Румынии. Когда они будут в Украине, неизвестно Фото: Sky News

"Важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они приведут к промедлению и поражению. Решающее значение имеют технологии", — настаивает он.

Военный эксперт Павел Нарожный делает акцент на тезисе главкома об отправке средств разведки для контрбатарейного огня. Практически весь фронт держат артиллерия и ракеты, а процент задействования дронов часто преувеличивают.

"Не менее важная часть — это обучение военных. Мобилизация не заканчивается, солдат надо где-то обучать. Способности наших центров сужаются из-за российских ударов. С авиацией все сложнее: помимо истребителей нужны топливозаправщики, запчасти, боеприпасы и прочее", — говорит эксперт Фокусу.

Реально ли выиграть войну с РФ без помощи Запада?

Позиционную войну с РФ можно выиграть только совместными усилиями. В Украине собирают дроны-камикадзе из китайских комплектующих. Производятся и станции РЭБ, но в слишком малом количестве для военных нужд, сказал Павел Нарожный.

Потребность в ракетах и боеприпасах артиллерии большая: ВСУ отстреливают около 10 тысяч снарядов в сутки, а для огневого преимущества надо 25-30 тысяч. Один выстрел стоит до $3 тысяч, в год нужно тратить около $7 млрд без учета смены стволов и артустановок. Сумма для украинского бюджета неподъемная, полагает специалист.

Украинкие военные отстреливают до 10 тысяч снарядов за день Фото: скриншот

"Боевую авиацию мы вообще не делаем. Можно запустить программу на десятки лет, профинансировать ее, но воевать надо сегодня. Максимум, что мы можем делать — тралы для танков и беспилотники", — комментирует Нарожный.

По словам генерала Залужного, задержка поставок западного вооружения огорчает, но это не основная военная трудность. Вспоминая боевые действия периода Первой мировой войны, главнокомандующий приводит пример с появлением танков на поле боя в 1917 году.

"Танки не позволили выйти из тупика на поле боя. Потребовалось более десяти лет инноваций и набор технологий, чтобы Германия провела блицкриг в мае 1940 года", — отметил он.

Генерал пытается не допустить переход войны в окопы. Боевые действия могут затянуться на годы и измотать Украину. А президент России Владимир Путин только и ждет падения морального духа украинцев и поддержки Запада, заключили авторы публикации.

Напомним, российские военкоры начали распространять информацию о прибытии в Украину пяти истребителей F-16. Грузовики ночью 2 ноября привезли два разобранных самолета, уверяют пропагандисты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 октября говорил, что западные самолеты прибудут на линию фронта весной 2024 года. Чтобы защитить воздушное пространство Украины, потребуется до 150 самолетов F-16 или Gripen.