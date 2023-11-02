Рецепт військового прориву від Залужного. Чи зможе Україна не допустити затяжної війни

Затяжна війна з Росією загрожує існуванню України. На думку головнокомандувача ЗСУ, ситуацію врятує якісний технологічний стрибок, що вимагає колосальних грошових вкладень. Фокус розбирався, де краще брати ресурси для перемоги.

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Повномасштабна війна в Україні перейшла в позиційну фазу. Статичні, виснажливі бої схожі на протистояння часів Першої світової війни. Затяжні зіткнення вигідні Росії, але загрожують Україні та її збройним силам, попереджає головнокомандувач ЗСУ в статті для журналу The Economist.

Росія розігнала оборонну промисловість всупереч санкціям. НАТО продовжує підтримувати Україну, намагаючись відповідати викликам, але до повноцінного військового паритету ще далеко. У випадку з авіацією і системами управління різниця становить до двох років.

Змінить військовий розклад тільки якісний технологічний стрибок. Ось п'ять пріоритетів, які виділяє головком ЗСУ:

сучасна авіація , що дозволяє домогтися переваги в повітрі та вести великомасштабні наземні операції. На початку війни у ЗСУ було 120 бойових літаків, з них тільки третина була придатна для боїв. Необхідний величезний запас помилкових і ударних дронів для масованих ударів і перевантаження російських систем ППО;

, що дозволяє домогтися переваги в повітрі та вести великомасштабні наземні операції. На початку війни у ЗСУ було 120 бойових літаків, з них тільки третина була придатна для боїв. Необхідний величезний запас помилкових і ударних дронів для масованих ударів і перевантаження російських систем ППО; засоби радіоелектронної боротьби . Росія якісно поліпшила технології і створила цілі армійські підрозділи РЕБ. Відповіддю на це стане розширення доступу до західних розвідданих і облаштування цехів для виробництв систем РЕБ;

. Росія якісно поліпшила технології і створила цілі армійські підрозділи РЕБ. Відповіддю на це стане розширення доступу до західних розвідданих і облаштування цехів для виробництв систем РЕБ; засоби розвідки для контрбатарейного вогню і ураження артилерії РФ . За оцінками Залужного, артилерія і ракети виконують 60-80% бойових завдань. Партнерам варто передати хороше обладнання для виявлення знарядь окупантів;

. За оцінками Залужного, артилерія і ракети виконують 60-80% бойових завдань. Партнерам варто передати хороше обладнання для виявлення знарядь окупантів; техніка для розмінування . Норвегія передавала спецтехніку, але її не вистачає: російські мінні поля іноді простягаються на 20 км;

. Норвегія передавала спецтехніку, але її не вистачає: російські мінні поля іноді простягаються на 20 км; п'ятий пріоритет — нарощування живої сили ЗСУ. Можливості підготовки українських солдатів обмежені через ризики удару по навчальних центрах. Українське законодавство недосконале і дозволяє ухилятися від мобілізації, акцентує увагу Залужний.

"Позиційна війна завжди тривала, вона містить величезні ризики для армії України. Якщо ми хочемо вибратися з пастки, нам знадобиться все це", — підкреслює головком ЗСУ.

Артилерія і ракети виконують 60-80% бойових завдань на фронті Фото: AP Photo

Комплексний технологічний прорив — дороге задоволення і союзникам потрібно витратити чимало грошей. США не хочуть вибувати з управління геополітичними процесами і не дозволять Росії виграти війну в Україні, каже Фокусу заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Після України РФ піде на Європу, Китай захопить Тайвань, а Штати опиняться на задвірках глобальних проблем. Незважаючи на внутрішню політичну турбулентність у Вашингтоні, Україну підтримають", — сказав він.

Українці розробляють частину військових технологій без вкладень союзників і яскравий тому приклад — FPV-дрони на фронті. Але на "технологічний прорив Залужного" мають працювати всі національні технології, промисловість, інжиніринг та IT-сфера, вважає Самусь.

"Головне навіть не гроші, адже FPV-дрон не дорогий. Потрібно домогтися концентрації, управління і масштабування наших досягнень", — додав експерт.

Захід подарував час. Затримка з F-16 дозволила Росії оновити системи ППО

Авіація, що йде на чолі пріоритетів українського генерала, давно була однією з головних вимог Києва від Заходу. Переговори про постачання винищувачів F-16 тривають. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 31 жовтня вніс трохи ясності: перші американські F-16 прибудуть до навчального центру в Румунії протягом двох тижнів. Коли вони опиняться в Україні, невідомо.

Зволікання Заходу з поставками літаків коштувало Україні дорого. Тепер вони вже не такі корисні, адже Росія поліпшила протиповітряну оборону. Експериментальна версія ракет для ЗРК С-400 долітає за межі міста Дніпро, зазначає головнокомандувач армії України у спілкуванні з The Economist.

Винищувачі F-16 доставлять до навчального центру в Румунії. Коли вони будуть в Україні, невідомо Фото: Sky News

"Важливо розуміти, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами. Вони призведуть до зволікання і поразки. Вирішальне значення мають технології", — наполягає він.

Військовий експерт Павло Нарожний робить акцент на тезі головкому про відправку засобів розвідки для контрбатарейного вогню. Практично весь фронт тримають артилерія і ракети, а відсоток задіяння дронів часто перебільшують.

"Не менш важлива частина — це навчання військових. Мобілізація не закінчується, солдатів треба десь навчати. Здібності наших центрів звужуються через російські удари. З авіацією все складніше: крім винищувачів, потрібні паливозаправники, запчастини, боєприпаси та інше", — каже експерт Фокусу.

Чи реально виграти війну з РФ без допомоги Заходу?

Позиційну війну з РФ можна виграти тільки спільними зусиллями. В Україні збирають дрони-камікадзе з китайських комплектуючих. Виробляються і станції РЕБ, але в занадто малій кількості для військових потреб, сказав Павло Нарожний.

Потреба в ракетах і боєприпасах артилерії велика: ЗСУ відстрілюють близько 10 тисяч снарядів на добу, а для вогневої переваги треба 25-30 тисяч. Один постріл коштує до $3 тисяч, на рік потрібно витрачати близько $7 млрд без урахування зміни стволів і артустановок. Сума для українського бюджету непідйомна, вважає фахівець.

Українські військові відстрілюють до 10 тисяч снарядів за день Фото: Скриншот

"Бойову авіацію ми взагалі не робимо. Можна запустити програму на десятки років, профінансувати її, але воювати треба сьогодні. Максимум, що ми можемо робити — трали для танків і безпілотники", — коментує Нарожний.

За словами генерала Залужного, затримка поставок західного озброєння засмучує, але це не основні військові труднощі. Згадуючи бойові дії періоду Першої світової війни, головнокомандувач наводить приклад із появою танків на полі бою 1917 року.

"Танки не дозволили вийти з глухого кута на полі бою. Знадобилося понад десять років інновацій і набір технологій, щоб Німеччина провела бліцкриг у травні 1940 року", — зазначив він.

Генерал намагається не допустити переходу війни в окопи. Бойові дії можуть затягнутися на роки і вимотати Україну. А президент Росії Володимир Путін тільки й чекає падіння морального духу українців і підтримки Заходу, підсумували автори публікації.

Нагадаємо, російські воєнкори почали поширювати інформацію про прибуття в Україну п'яти винищувачів F-16. Вантажівки вночі 2 листопада привезли два розібрані літаки, запевняють пропагандисти.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 30 жовтня говорив, що західні літаки прибудуть на лінію фронту навесні 2024 року. Щоб захистити повітряний простір України, знадобиться до 150 літаків F-16 або Gripen.