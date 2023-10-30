"Потрібно 150 літаків": Ігнат пояснив, коли ЗСУ отримають винищувачі F-16 (відео)

Україні потрібні західні винищувачі F-16 та Gripen, щоб закрити повітряний простір та отримати перевагу на війні. Однак поки що є інформація про надання лише 14 сучасних літаків.

Related video

У навчальних центрах партнерів України по антипутінській коаліції тренуються літати на винищувачах F-16. Наразі вони працюють з авіаційними інструкторами. Очікується, що літаки прибудуть на лінію фронту навесні 2024 року. Про це заявив речник Повітряного командування Юрій Ігнат у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Ігнат пояснив, що різні партнери України називають різні дати надання винищувачів. Однак за оцінками їх можна очікувати не раніше весни 2024 року. Також Ігнат пояснив, що саме цей вид літаків Україна має шанс отримати найшвидше.

Наразі триває підготовка пілотів та інженерів, заявив речник Повітряних сил. Підготовка вимагає часу та зусиль, оскільки літак не простий в експлуатації та обслуговуванні. Однак, коли він з'явиться на війні, то вплине на бойові дії.

"Підготовка пілотів, інфраструктури та інженерів є непростою. Поява літаків кардинально не змінить, але серйозно вплине на поле бою. Якщо ударна група літаків буде включати один F-16, то противник буде розуміти, що там є "ефка" і потрібно тікати", — зазначив Ігнат.

Також офіцер Повітряних сил заявив, що Україні для захисту повітряного простору потрібно 150 літаків F-16 або інших сучасних літаків, наприклад, Gripen. При цьому мається на увазі, що ними замінять старий парк авіації, який залишився у ЗСУ з часів СРСР.

"Півтори сотні — та кількість, яка б дала змогу захищати нашу країну. Це в перспективі, коли замінимо весь парк радянської техніки. Тоді багатоцільові літаки зможуть виконувати багато завдань над морем та сушею", — сказав Ігнат.

Юрій Ігнат про літаки F-16 в Україні (див. прибл. за 40 хв. від початку трансляції)

F-16 для України: деталі

Зазначимо, експерт з питань нацбезпеки Іван Варченко пояснив, що ситуацію на полі бою можуть змінити два види озброєння — літаки-винищувачів F-16 та ракети ATACMS. З його слів, завдяки цим інструментам Сили оборони уражатимуть російські цілі на відстані 200-300 км і нищитимуть ресурси ЗС РФ.

Влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав низку країн Європи, намагаючись сформувати коаліцію на надання F-16. За підсумками візиту до Нідерландів стало відомо, що є шанс отримати 42 літаки F-16 Block 20 MLU з Нідерландів. Подібний тип літаків бачить цілі на відстані до 150 км.

Пізніше стало відомо, начебто перші шість винищувачів Україна отримає до кінця 2023 року, а весною 2024 року — ще вісім.

Нагадуємо, протягом минулої доби ЗС РФ завдали більш як 170 ударів по Запорізькій області, повідомили в ОВА. Під час одного з російських обстрілів загинув командир роти БпЛА, який воював під Вербовим.