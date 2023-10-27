В районі Вербового загинув командир відділення ударних БпАК (фото)

У Героя, який брав участь у наступі українських військ, залишилися батьки та дружина Юлія.

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На фронті поблизу села Вербове (Запорізька область) загинув командир відділення ударних БпАК Андрій Богданов. Про загибель героя повідомила у Facebook Ганна Дашивець, яка проживає у його громаді.

Вона розповіла, що 21 жовтня з українським захисником попрощалися у селі Єлизаветівка на Січеславщині. У цьому населеному пункті він народився.

Авторка допису зазначила, що боєць загинув на Запорізькому напрямку, в бою за Україну, її свободу та незалежність. Вона закликала земляків віддати шану захиснику українського народу.

"Доземний уклін тобі, воїне-захиснику! Вічна світла пам'ять і слава!" — зазначила вона.

Про загибель воїна 33 окремої механізованої бригади написала також киянка Ліна Мачульська, яка працює в "Центрі зайнятості вільних людей" у проєкті "Воїну — гідна праця". У Fecebook вона повідомила, що захисник загинув у селі Вербове Запорізької області під час виконання бойового завдання. Він тривалий час самостійно збирав кошти для дронів, які відправляли на фронт. У Героя залишилися батьки та кохана дружина Юлія.

"Ти був чудовим! Лети, дорогий. Світла пам’ять", — висловилася Ліна.

Фото: Скрин відео

Ситуація на Запоріжжі від Генштабу ЗСУ

У Запорізькій області в районі Вербового тривають бої. Сили оборони України, як йдеться у звіті Генерального штабу за 27 жовтня, й надалі ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Українські війська завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що під Вугледаром загинув 25-річний депутат. Мирослав Ляшок пішов на фронт 24 лютого. Минулого року чоловік одружився, і разом із дружиною вони чекали на дитину.