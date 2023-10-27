В районе Вербового погиб командир отделения ударных БпАК (фото)

У Героя, который участвовал в наступлении украинских войск, остались родители и жена Юлия.

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На фронте вблизи села Вербово (Запорожская область) погиб командир отделения ударных БпАК Андрей Богданов. О гибели бойца сообщила в Facebook Анна Дашивец, которая проживает в его общине.

Она рассказала, что 21 октября с украинским защитником попрощались в селе Елизаветовка на Сичеславщине. В этом населенном пункте он родился.

Автор сообщения отметила, что боец погиб на Запорожском направлении, в бою за Украину, ее свободу и независимость. Она призвала земляков отдать дань уважения защитнику украинского народа.

"Земной поклон тебе, воин-защитник! Вечная светлая память и слава!" — отметила она.

О гибели воина 33 отдельной механизированной бригады написала также киевлянка Лина Мачульская, которая работает в "Центре занятости свободных людей" в проекте "Воїну — гідна праця". В Fecebook она сообщила, что защитник погиб в селе Вербово Запорожской области во время выполнения боевого задания. Он долгое время самостоятельно собирал средства для дронов, которые отправляли на фронт. У Героя остались родители и любимая жена Юлия.

"Ты был великолепен! Лети, дорогой. Светлая память", — высказалась Лина.

Фото: Скрин видео

Ситуация в Запорожской области от Генштаба ВСУ

В Запорожской области в районе Вербового продолжаются бои. Силы обороны Украины, как говорится в отчете Генерального штаба за 27 октября, и в дальнейшем ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении. Украинские войска наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, 24 октября стало известно, что под Угледаром погиб 25-летний депутат. Мирослав Ляшок ушел на фронт 24 февраля. В прошлом году мужчина женился, и вместе с женой они ждали ребенка.