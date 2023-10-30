Росія посилила атаки на Запорізьку область: за добу завдали 178 ударів, є постраждалі (фото)

За даними військової адміністрації, для обстрілів окупанти використовують безпілотники, авіацію, реактивну та ствольну артилерії.

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Протягом минулої доби російські військові 178 разів вдарили по Запорізькій області. Внаслідок обстрілів постраждав 16-річний хлопець та 59-річна жінка. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що окупанти завдали 178 ударів по населеним пунктам Запорізької області:

35 атак безпілотниками по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Полтавці, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках;

8 разів обстріляли з РСЗВ Новояковлівку, Малу Токмачку, Малинівку та П'ятихатки;

3 авіаудари по Оріхову та Роботиному;

123 обстріли з артилерії території Біленького, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Єгорівки, Білогір'я, Темирівки, Степового, Кам'янського, П'ятихаток, Малих Щербаків.

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Також за повідомленням голови Запорізької ОВА зруйновано 6 житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Наслідки обстрілів Запорізької області Наслідки обстрілів Запорізької області Наслідки обстрілів Запорізької області

Бойові дії на Запоріжжі

Як нещодавно зазначали аналітики Інститут вивчення війни, Росія розпочала новий наступ у Запорізькій області. Ворог намагався просунутися біля сіл Полтавка та Приютне.

Також у сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу розповіли, що ЗС РФ безуспішно намагалися п’ять разів відновити втрачене положення на Запоріжжі, зокрема у районі Роботине. Тим часом українські військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а армія ворога зазнає втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, в Одесі пролунала серія вибухів. Від вибухової хвилі у мешканців міста тряслися вікна, а в одному з районів Одеси було видно дим.