Россия усилила атаки на Запорожскую область: за сутки нанесли 178 ударов, есть пострадавшие (фото)

По данным военной администрации, для обстрелов оккупанты используют беспилотники, авиацию, реактивную и ствольную артиллерии.

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За прошедшие сутки российские военные 178 раз ударили по Запорожской области. В результате обстрелов пострадал 16-летний парень и 59-летняя женщина. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что оккупанты нанесли 178 ударов по населенным пунктам Запорожской области:

35 атак беспилотниками по Гуляйполю, Новодаровке, Чаривному, Малиновке, Работино, Малой Токмачке, Полтавке, Каменскому, Малым Щербакам и Пятихаткам;

8 раз обстреляли из РСЗО Новояковлевку, Малую Токмачку, Малиновку и Пятихатки;

3 авиаудара по Орехову и Работино;

123 обстрела из артиллерии территории Беленького, Зализничного, Новоандреевки, Левадного, Егоровки, Белогорья, Темировки, Степного, Каменского, Пятихаток, Малых Щербаков.

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Также, по сообщению председателя Запорожской ОГА, разрушено 6 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Последствия обстрелов Запорожской области Последствия обстрелов Запорожской области Последствия обстрелов Запорожской области

Боевые действия в Запорожской области

Как недавно отмечали аналитики Института изучения войны, Россия начала новое наступление в Запорожской области. Враг пытался продвинуться возле сел Полтавка и Приютное.

Также в сегодняшней утренней сводке Генштаба рассказали, что ВС РФ безуспешно пытались пять раз восстановить утраченное положение в Запорожской области, в частности в районе Работино. Тем временем украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении, а армия врага несет потери в живой силе и технике.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Одессе прогремела серия взрывов. От взрывной волны у жителей города тряслись окна, а в одном из районов Одессы был виден дым.