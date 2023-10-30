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Россия усилила атаки на Запорожскую область: за сутки нанесли 178 ударов, есть пострадавшие (фото)

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Последствия обстрелов Запорожской области

По данным военной администрации, для обстрелов оккупанты используют беспилотники, авиацию, реактивную и ствольную артиллерии.

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За прошедшие сутки российские военные 178 раз ударили по Запорожской области. В результате обстрелов пострадал 16-летний парень и 59-летняя женщина. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что оккупанты нанесли 178 ударов по населенным пунктам Запорожской области:

  • 35 атак беспилотниками по Гуляйполю, Новодаровке, Чаривному, Малиновке, Работино, Малой Токмачке, Полтавке, Каменскому, Малым Щербакам и Пятихаткам;
  • 8 раз обстреляли из РСЗО Новояковлевку, Малую Токмачку, Малиновку и Пятихатки;
  • 3 авиаудара по Орехову и Работино;
  • 123 обстрела из артиллерии территории Беленького, Зализничного, Новоандреевки, Левадного, Егоровки, Белогорья, Темировки, Степного, Каменского, Пятихаток, Малых Щербаков.
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Также, по сообщению председателя Запорожской ОГА, разрушено 6 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Последствия обстрелов Запорожской области Fullscreen
Последствия обстрелов Запорожской области
Последствия обстрелов Запорожской области Fullscreen
Последствия обстрелов Запорожской области
Последствия обстрелов Запорожской области Fullscreen
Последствия обстрелов Запорожской области
Последствия обстрелов Запорожской области
Последствия обстрелов Запорожской области
Последствия обстрелов Запорожской области

Боевые действия в Запорожской области

Как недавно отмечали аналитики Института изучения войны, Россия начала новое наступление в Запорожской области. Враг пытался продвинуться возле сел Полтавка и Приютное.

Также в сегодняшней утренней сводке Генштаба рассказали, что ВС РФ безуспешно пытались пять раз восстановить утраченное положение в Запорожской области, в частности в районе Работино. Тем временем украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении, а армия врага несет потери в живой силе и технике.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Одессе прогремела серия взрывов. От взрывной волны у жителей города тряслись окна, а в одном из районов Одессы был виден дым.